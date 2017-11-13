Memur zammı Ocak 2018 3 zam birden alacaklar

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıktı. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belil oldu. İşte memurları bekleyen artışlar:

EN AZ 108 TL ZAM

Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer ocak zammı yüzde 4 olursa memurların maaşlarında 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük maaş 2 bin 721 liradan 2 bin 829 liraya ulaşacak. En yüksek maaş da 10 bin 435 liradan 10 bin 852 liraya çıkacak. Ayrıca ocak ayında 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Ayrıca bazı kamu görevlilerine ek zam var.



334 TL'LİK YARDIM

Memurların aile yardımı da ocakta artacak. Halen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya yükselecek. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.



AGİ YÜKSELECEK

1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak..