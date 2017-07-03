Memur ve işçiye yapılacak zam oranları belli oldu

Memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisi yüzde 2,89 enflasyon zammı alacak.
Memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisi yüzde 2,89 enflasyon zammı alacak. 2017 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu. Buna göre yıl başında yüzde 3 zam alan memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak.
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