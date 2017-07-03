Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Memur ve emekliye enflasyon zammı!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisine yapılacak zam oranları kesinleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu ve böylece milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranları netleşti.

Piyasa beklentileri, TÜFE'de yüzde 0.1 oranında artış yönündeydi ancak gerçekleşme düşüş yönünde oldu ve TÜFE haziranda yüzde 0.27 oranında düştü.

Bu sonuçla, mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan TÜFE'deki artış yüzde 10.9'a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Yıl başında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon kadar aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Haziranda zam şampiyonu yurt içi turlar oldu
Memur ve işçiye yapılacak zam oranları belli oldu
Şantiyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Güvercinler için pansiyon yaptılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Fenerbahçe için müthiş iddia !
Fenerbahçe için müthiş iddia !
Ahi'ye yönelik saldırıda 16 kişi gözaltına alındı
Ahi'ye yönelik saldırıda 16 kişi gözaltına alındı
Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma
Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Haziranda zam şampiyonu yurt içi turlar oldu
Haziranda zam şampiyonu yurt içi turlar oldu
Memur ve işçiye yapılacak zam oranları belli oldu
Memur ve işçiye yapılacak zam oranları belli oldu
Şantiyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Şantiyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Güvercinler için pansiyon yaptılar
Güvercinler için pansiyon yaptılar
Enflasyon geriledi
Enflasyon geriledi
Fenerbahçe'nin efsaneleri bir araya geldi
Fenerbahçe'nin efsaneleri bir araya geldi
Ölüm böyle teğet geçti
Ölüm böyle teğet geçti
'Belhanda ile yıllar önce iletişimimiz vardı'
'Belhanda ile yıllar önce iletişimimiz vardı'
Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenleme
Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenleme
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English