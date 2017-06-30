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Memur toplu sözleşme 2017 ne zaman? Bakan tarih verdi
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Memur toplu sözleşme 2017 ne zaman? Bakan tarih verdi

Memur toplu sözleşmesi görüşmelerinde son tura gelindi. Memurlara toplu sözleşmenin ne zaman sonuçlanacağını merak edenler için bakan tarih verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 200 bine yakın kamuda çalışan işçilerin maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindiğini ve yakında müjdeli haberin vereceklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun konuşmasından çıkan detaylar şöyle:

Adalet kelimesiyle yapılan etkinlikleri eleştirmek çok kolay değil. Hep hukuk adalet hep gündemdedir ve gündemde olmadır. En önemli nokta hak ve adalettir. Bu adalete sahip çıkmak hepimizin ortak paydaşıdır. Uzun yıllardır Türkiye adaletin hukukun peşinde koşuyor. CHP'nin bu sembolik bir şemsiyenin arkasında toplumsal bir karşılığı da olmuyor. Toplumun hak ve hukukunun arkasında durdu mu? Siyasetçi millet vicdanının hak ve hukukunun arkasında durdu mu? Ana unsurlarda durmayıp da sembolik kişilerin arkasında duruyor. 15 Temmuz hak ve hukukunun arkasında durdu mu? Geçmişi güçlü olsaydı bardağı dolu olsaydı arkasında dururdum.

CHP milli vicdandan yana duramıyor, belirli güç odaklarının esiri oluyor. AK Pati milletin sesi olduğu için başarılı. CHP bu anlamda belirli güç odaklarının nefis mücadelesini veriyor. Sayın Berberoğlu dışında hak mücadelesi verecek başka alan bulamadı.

GÜBRE DÖKÜLMESİ

Bir siyasi partinin temsilcisine böyle bir şey yapılması çok şık değil. Kamu vicdanı bunu reddetti.

YAPILANDIRMADA SON GÜN

Devlete borcu olan, bir defa develete olan borcu vatandaşlarımız sırtında taşımak istemiyor. Esnafımız 2016 yılında zor günler geçirdi o yüzden ona bazı destekler verdik. 30 Haziran son gün, borçlarını yeniden yapılandır, devletin verdiği teşviklerden mahrum kalmayın, son saatleri iyi değerlendirin, uzatma yetkimiz yok bu gece saat 00.00'a kadar başvurular alınacak.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

2017 itibariyle beklediğimizden daha hızlı artış oldu, istihdam seferberliğinde. 1.5 milyon istihdam hedefimiz var ilk 5 ayda 1 milyona yaklaştık. Yıl sonunda bu rakamı 2 milyonu geçecek. İnşallah 2 milyon hedefini yakalayarak işsizliği yıl sonunda tek haneli rakamlara düşürmüş olacağız.

Önümüzdeki hafta yeni eylem planımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyle, bütün Bakanlıklardan yıl sonuna kadar istihdam seferberliğinin yeni boyutunu koyuyoruz. Bu 2017 istihdam seferberliğinin dışında olacak.

2018-2019 eylem planını hazırlıyoruz, genç istihdamı kadın istihdamı ve dezavantajlı istihdamı olarak 3 grup hazırlıyoruz. 1 milyon 100 bin civarında iş arayıp da iş bulamayan genç işsizimiz var bu 1 milyon 100 bin gencimizin yüzde 80'i üniversite mezunu, bunlar çok hızlı belirli alanların çalışanı olabilirler. Sanayinin, enerjinin, bilişimi uzmanı veya nitelikli eleman olarak çalışabilirler.

Mesela enerji alanında nitelikli eleman olmak istiyorsa eğitim alacak eğitim süresince çalışıyormuş gibi görünecekler. Eleman sıkıntısını böyle 3 yıllık 5 yıllık eylem planımızla azaltacağız.

Kadınlarımız da daha fazla teşvikimiz var özellikle Güneydoğu'daki kadın girişimcilerimizi destekleyeceğiz. Orada çocuk sayısı da fazla. Kadın üretsin, aileye sahip çıksın, üretimini pazarlayabilsin.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleriyle ilgili bakanlık tarafından çalışmalarımız oldu. Meclis tatilde olduğu için Eylül-Ekim ayında belli olacak. Saat 4'te iş yerini kapattım, hafta sonu tatilim gibi kavramlar eskide kaldı. Çalışma hayatının yüzde 30'u bayramlarda da gece gündüz çalışıyor. O nedenle biz esnek çalışmada, Almanya'da 3 milyon, Amerika'da 10 milyon esnek çalışanlar var.

"KAMU ÇALIŞANLARI MÜJDELİ HABERİ ALACAKLAR"

Türk-İş Başkanımız yönetiyor kamu çalışanlarının görüşmelerini. Son derece iyi niyet ve samimiyet var. Tabikide haklarınının mücadelesini veriyorlar. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bitirmeyi ümit ediyorum. 190 bin kamu çalışanı müjdeli haberi alacak. İyi bir şekilde bitireceğiz. İnşallah müjdeli sonucu alacaklar. Yüzde 90'a kadar çok iyi niyetle gelindi. Gönül istiyor ki onların istediklerini verelim.

KIDEM TAZMİNATI

Benim üzüldüğüm bir konu bu yaklaşık 13 milyon çalışanımız var bunların haklarının yüzde 80'nin korunmadığını görüyoruz. Sağlıklı bir düzenlemeyle destek alamadıklarını görüyoruz. Mahkemeler ciddi düzeyde yük altında. Çalışanın hak ve hukuku iş verenin kasasında birikiyor. Şayet salı günü ortak bir nokta bulabilme umudumuz var. Bir uzlaşma çıkmazsa salı günü yasal düzenleme yapabiliriz.

Biz fondan rahatsızız diyorlar, neticede işsizlik fonu var ve çok güçlü bir fon. Şu an iş verenin kasasında daha mı güvende? Fonun nasıl daha güvenceli olacağı konusunda öneriler gelebilir. Korkmamız gereken, 40 yılın mağduriyeti var. Yüzde 80'i mağdur. Fon kelimesinden veya fonun geçmişinden tereddüt ederek beklemeye devam etmemeliyiz diye düşünüyorum.

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