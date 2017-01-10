10.01.2017 20:55 Memur-Sen'den gazetecilere yemek

Memurlar Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Hakkari Şubesi, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle ildeki gazetecilere akşam yemeği verdi. Memurlar Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Hakkari Şubesi, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle ildeki gazetecilere akşam yemeği verdi.



Hakkari Memur-Sen, ildeki gazetecilere akşam saatlerinde bir lokantada yemek verdi. Yemeğe ildeki ulusal ve yerel basında çalışanlar ile Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ve Memur-Sen üyeleri katıldı. Hakkari Memur-Sen İl Temsilcisi Nihat Gür, zorlu bir coğrafyada zor şartlar altında görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını söyledi. Gür, "10 Ocak 1961'de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Bugün 'Çalışan Gazeteciler Günü' ya da 'Bayramı' olarak anılıyor. Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, haberin derlenmesini ve yayılmasını sağlayan gazeteciler, kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir göreve sahiptir" dedi.



Yemekte gazeteciler adına kısa bir konuşma yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş ise, Türkiye'nin en ücra köşesinde bulunan Hakkari'de zor şartlar altında görev yaptıklarını söyledi. Taş, "Zorlu bir coğrafyada zorlu bir mesleği icra ediyoruz. Haber takibi yaparken bazen tartaklanıyoruz, bazen de gözaltına alınıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce toplumsal olaylarda bir arkadaşımız ağır yaralandı ve günlerce tedavi altında kaldı. Yine haber takibi yapan bir gazeteci arkadaşımız tartaklanarak gözaltına alındı ve yaklaşık bir yıldır kamerası geri verilmedi. Çetin şartlarda savaşta, çatışmada, her türlü olağanüstü durumda haber peşinde koşan, tek bir kare ve açıklama için saatlerce bekleyerek mesleğimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz" dedi.

