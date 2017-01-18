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Memur-Sen'den cumhurbaşkanlığı sistemine tam destek
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Memur-Sen'den cumhurbaşkanlığı sistemine tam destek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, cumhurbaşkanlığı sistemi esaslı anayasa değişikliğine en büyük desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, cumhurbaşkanlığı sistemi esaslı anayasa değişikliğine en büyük desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Toç Bir-Sen'in tüm Türkiye'de gerçekleştireceği İşyeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantılarının ilk ayağı olan 1. Bölge Toplantısı, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı. Toplantıya 350'yi aşkın işyeri temsilcisi ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Programın ilk oturumu Hafız Furkan Yalçın'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından konuşma yapan Yalçın, şunları kaydetti:
"Büyük ve güçlü Memur-Sen ailesi olarak; korkuların, kaygıların, kuşkuların atmosferi kuşattığı, bariyerlerin, barikatların önümüze birer birer serildiği dar ve zor zamanlarda dahi duruşumuzdan asla taviz vermeden geldiğimiz bu günlerde, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği darbe görünümlü işgal hareketinde sokağa ilk çıkma çağrısı yapan ve sokağa inen teşkilat olma özelliğini bize bahşeden Rabbimize hamd ediyorum"
Memur-Sen olarak besmele çekerek başladıkları sendikal mücadelede 25'inci yıla girdiklerini kaydeden Yalçın, daima milletin, hakkın, haklının yanında, zalimin, zulmün zorbanın karşısında olduklarını söyledi.

"DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEDİK, İLKESEL YOLCULUĞUMUZDAN SAPMADIK"
"Duruşumuzdan asla taviz vermedik, ilkesel yolculuğumuzdan sapmadık" diyen Yalçın, "11 hizmet kolumuzla, dört komisyonumuzla, bir milyon üyemizle Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak, yola çıktığımız ilk gün 'esnafın camı, milletin arabası, kaldırımın taşıyla asla sorunumuz olmayacak, sendikacılığı erdemli bir şekilde yapacak, izzetli, şerefli, onurlu bir mücadeleyi Türkiye'de bayraklaştıracak ve sendikacılıkta yeni bir sayfa açacağız' dedik. Çok şükür niyetimiz hayr, akıbetimiz de hayr oldu. Bu nedenle bugün Türkiye'nin en büyük konfederasyonuyuz. Merhum Mehmet Akif İnan 'Gün gelecek tüm hizmet kollarında Memur-Sen ailesi olarak toplu sözleşme masasına oturacağız, o günler yakın' demişti. Bu bir inanç meselesi, bu bir ideal meselesi, bu bir duruş meselesidir. İşte o gün ortaya konan irade ve niyet sonrasında bizler; 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu emeklisi olmak üzere 5 milyon 100 bin kişi için masaya oturan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanlığı görevini üstlenen ve ekranlarda 20 milyon insanın o süreci adım adım takip ettiği, bütün ülkenin odaklandığı süreci yürütme salahiyetini elinde bulunduran emek hareketiyiz" açıklamasında bulundu.

"KİMSE BU TOPRAKLARI DÜŞÜREMEYECEKTİR"
Türkiye üzerinde oyun oynayanların yeni oyunlarının ekonomi olduğunun altını çizen Yalçın "Ekonomik operasyonlarla Türkiye'nin üzerine geliyorlar, Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar. Bir dolara milleti satanlara karşı bütün dolarları vatan için satan evlatlar var. Belki ekonomiyi örselersiniz, belki ülkeye gelen misafirleri tedirgin edebilirsiniz ama bu ülkeye diz çöktüremezsiniz. Unutmayın ki alemde nasıl ki şer tükenmezse, Oğuz'da da er tükenmez" dedi. Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarihi şekillendiren, tarihe kıvam veren beş şehir var. Mısır, Şam, Bağdat, Kudüs ve İstanbul. Dördü düştü İstanbul kaldı ve şimdi İstanbul'u düşürmeye çalışıyorlar. Bu millet imkansızlıklar içerisinde onurlu mücadeleler vermiş, zor zamanlardan geçmiş, zalimlere, zorbalara karşı diz çökmemiş bir millettir, asla da diz çökmeyecektir. Kimse bu toprakları düşüremeyecektir. Emek, ekmek ve özgürlük mücadelesinin adresi Memur-Sen olarak; 'söz konusu vatansa, söz konusu bu topraklarsa, söz konusu bağımsızlıksa her şey teferruattır' diyoruz. Önemli olan bu topraklar üzerinde bir ve beraber olmak, sağlıklı kalabilmektir."

"MİLLETLE KAVGA EDİLMEZ ASLOLAN MİLLETTİR"
Anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yalçın, "82 Anayasası'nın ruhunda vesayet, derin devlete esaret vardır. Millet de, millet iradesi de yoktur. Milletin önüne anayasayı getirmekten imtina edenler, 'bu millet ne yapacağını bilmez onu biz biliriz' diyenler, köylü milletin efendisi deyip köylüyü Kızılay Meydanı'na sokmayanlar, çobanın oyuyla benim oyum bir mi, herkes eşit ama biz biraz daha eşitiz diyenler, kendilerini ayrıcalıklı sınıf ilan edenler bu milletten korkuyorlar. Hiç bu milletten korkmayın, rahat olun, bu millet yanlış yapmaz. Yeni Anayasa maddeleri TBMM'den geçince milletin önüne gelecek, Memur-Sen ailesi olarak bu süreçte en büyük katkıyı, en büyük desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü milletle kavga edilmez, aslolan millettir. Onun kararını verecek olan millettir" ifadelerini kullandı.
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