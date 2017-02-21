Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Memlekette olup bitenlerden haberim yoktu'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Memlekette olup bitenlerden haberim yoktu'

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast duruşmasında Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu ifadesinde 'Ben emri Taner binbaşıdan alıyorum. Memlekette de olup bitenlerden haberim yoktu' dedi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast duruşmasında Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu ifadesinde "Ben emri Taner binbaşıdan alıyorum. Memlekette de olup bitenlerden haberim yoktu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması devam ediyor. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu'nun ifadesi alınmaya başlandı. Kuzu, kendisi ile ilgili iddiaların tümünü reddederken suçu avukatına attı. Mahkeme başkanı iddiaları okumadığını belirtmesi üzerine Kuzu, "Avukatım görme engelliydi. Hatta imza attığı sırada 'Şuraya imzala' diyerek imza attırdılar" şeklinde konuştu.

"TANER BİNBAŞI TERÖR OPERASYONUNA GİDİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Mahkemede ifadesini sürdüren Kuzu, "Taner Berber binbaşım ile birlikte nezaket ziyareti yapmak için Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in odasına gittik. Sönmezateş ile kısa bir süre sohbet ettikten sonra Taner binbaşıya '12 kişilik bir ekip oluşturabilir misin' diye sordu. Daha sonra Taner Binbaşı üste kimlerin olup olmadığını araştırdı. 11 kişilik ekip bulununca 'Ben de gelebilirim' dedim. Daha sonra odadan çıktık. Başka konuşmalara şahit olmadım. Sonraki dakikalarda Taner Binbaşı bir terör operasyonuna gidileceğini söyledi. Ama hangi terör örgütü olduğu açıklanmadı. Orada bizim çevre güvenliğini alacağımız söylendi" dedi. Taner Binbaşının 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce Ankara'ya toplantıya gittiğini ifade eden sanık Kuzu, "Taner binbaşının Ankara'ya gittiğini biliyorum. Ama o toplantıda ne konuşulduğunu bilmiyorum. Taner Binbaşı isimleri belirledi ve ekibi çağırdı. Ankara'dan gelen ekiplere silahlar verildi" dedi.

"MEMLEKETTE OLUP BİTENDEN HABERİM YOKTU"
Mahkeme Başkanının 'Üst komutanının haberi var mıydı? şeklindeki soruya "Haberi yoktu" şeklinde cevap verdi. Mahkeme Başkanı bu defa 'Nereye gidiyorsunuz diye sormadınız mı? sorusuna ise Kuzu "Ben emri Taner binbaşıdan alıyorum. Memlekette de olup bitenlerden haberim yoktu" şeklinde konuştu.

"ATEŞ EDİLİNCE SAKLANDIM"
Helikoptere bindikten sonra uzun bir süre beklediklerini ifade eden Kuzu, "Helikoptere doğru yöneldik. Uzun bir müddet bekledik. Helikopter havalandı. Marmaris'e iniş yaptık. Gruplara ayrıldık. Özel kuvvetler bizim önümüzdeydi. Biz de MAK timleri olarak arkalarındaydık. Hedefe doğru yaklaştığımızda üzerimize ateş edildi. Ben de hemen saklandım. Şükrü Binbaşı 'Çıkmazsanız roket atarız' dedi. Onunu ardından hemen bir patlama oldu. Ama o patlama roket mi bilmiyorum. Ben silahımı hiç kullanmadım. Sadece iki el Çiğli'de ateş ettim. O ara can derdine düşüp saklandım. Bir kişi getiriliyordu. Daha sonra polisi olduğunu öğrendim ve düşünmeye başladım. Oraya gidene kadar Cumhurbaşkanını almaya gittiğimizi bilmiyordum. 'Cumhurbaşkanı nereye gitti. Çabuk söyleyin' diye duydum. İçeriden çıkartılan birine soruyorlardı. O an Cumhurbaşkanını öğrendiğim zaman şaşırdım. Şükrü Binbaşının elinde sürekli telefon vardı. Yoğun bir çatışma başladı. Sürünerek otele girdim. Mermiler geldiği için. Daha sonra gelen kişinin polis memuru olduğunu öğrendim. MAK ekibi kelepçeledi" dedi.

KUZU:"KİMSEYİ GASP ETMEDİM"
Mahkeme başkanının 'Aranızda Himmet hareketinden olan var mı' sorusu üzerine Kuzu, "Ben böyle bir konuşma hiçbir zaman duymadım" diyerek karşılık verdi. Mahkeme heyeti yine, polis memurlarının yağmalanması olayını sanık Kuzu'ya sordu. Kuzu, "Hiçbir memurun eline bile dokunmadım. Kimsenin üstünü aramadım. Kimseyi gasp etmedim" dedi.
(Bekir Tosun - Hakan Gözalan - Halil Karahan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dursun Çiçek davasında sanıklar ifade vermeye başladı
74 göçmenin cesedi Libya sahillerine vurdu
'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor
Demirtaş'a hapis cezası!
Serbest piyasada altın fiyatları
'3. Karadeniz Kitap Fuarı' açıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var
Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım
Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
Sabancı Holding CEO'su istifa etti!
Sabancı Holding CEO'su istifa etti!
Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!
Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dursun Çiçek davasında sanıklar ifade vermeye başladı
Dursun Çiçek davasında sanıklar ifade vermeye başladı
74 göçmenin cesedi Libya sahillerine vurdu
74 göçmenin cesedi Libya sahillerine vurdu
'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor
'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor
Demirtaş'a hapis cezası!
Demirtaş'a hapis cezası!
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
'3. Karadeniz Kitap Fuarı' açıldı
'3. Karadeniz Kitap Fuarı' açıldı
Çavuşoğlu: Adam gibi masaya dönsünler !
Çavuşoğlu: Adam gibi masaya dönsünler !
Fenerbahçe neden transfer yapamadı ?
Fenerbahçe neden transfer yapamadı ?
Kılıçdaroğlu o raportörle görüştü
Kılıçdaroğlu o raportörle görüştü
Şehit eşinin parkasını giydi
Şehit eşinin parkasını giydi
Şikede kumpas davasında sanık savunmaları yarına kaldı
Şikede kumpas davasında sanık savunmaları yarına kaldı
'Memlekette olup bitenlerden haberim yoktu'
'Memlekette olup bitenlerden haberim yoktu'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English