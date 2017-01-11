11.01.2017 09:14 Meme büyütme ameliyatları artık zor değil

Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, meme büyüme ameliyatlarındaki yara izlerinin 1 yıl içinde tamamen yok olduğunu; ameliyat yaptıran kişinin 2 ya da 3 gün içerisinde, günlük yaşamına sorunsuz biçimde devam edebileceğini söyledi. Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, meme büyüme ameliyatlarındaki yara izlerinin 1 yıl içinde tamamen yok olduğunu; ameliyat yaptıran kişinin 2 ya da 3 gün içerisinde, günlük yaşamına sorunsuz biçimde devam edebileceğini söyledi.



Son yıllarda meme estetiğinde kullanılan yöntemlerin, ameliyat yaptıran kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkilemediğini belirten Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, "Oluşan ameliyat izleri hastalarda 6 ay ile 1 yıl içerisinde kaybolur. Yeni teknikler sayesinde doğal bir görünüme daha az ağrı hissederek sahip olmak mümkündür. Silikonun yerleştirildiği vücut boşluğu nedeniyle ortaya çıkan ağrı birkaç gün içinde yok olur ve kol hareketleri sırasında hissedilen rahatsızlık 2-3 gün içinde geçer." dedi.



Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, ameliyat sürecini şöyle anlattı:



"Meme büyütme ameliyatları milimetrelik bir delik ya da 5 santimetrelik kesi açılarak yapılmaktadır. Böylece göğüs bölgesinde görsel açıdan rahatsız edici herhangi bir yara izi ya da dikiş izi oluşmamaktadır. Bu ameliyatlarda kullanılacak protezler yani silikonlar; hastanın boyuna, göğüs kafesi genişliğine, omuz genişliğine, var olan meme dokusunun kalınlığına, cilt yapısına ve en önemlisi hastanın isteğine göre önceden kararlaştırılır.Uzun boylu ve geniş omuzlu yani silikonun tabanının yerleşeceği göğüs kafesi üzerinin geniş olduğu bir kadında kullanılacak silikon ile kısa boylu, dar omuzludolayısıyla silikonun tabanının yerleşeceği göğüs kafesi üzerinin dar olduğu bir kadında uygun olan silikon taban genişliği, yüksekliği ve dikliği farklı olmalıdır. Kullanılacak silikon tipi de yine cerrah ve hastanın taleplerine göre yuvarlak ya da su damlası (anatomik) şeklinde seçilebilmektedir. Artık günümüzde protezlerin kılıf yapısı doku uyumlu üretilerek daha güvenli hale getirilmiştir. Kullanılan meme protezinin seri numarasına kadar her türlü bilgi meme estetiği olmak isteyen kadınlarla paylaşılmaktadır."



Dikleştirme de sağlanıyor



Silikon protezler sayesinde meme dokusunun istenilen bedene göre ayarlandığını kaydeden Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, aynı zamanda göğüslerde dikleştirme sağlandığını da söyledi.



Ameliyat emzirmeye neden değil



Meme ameliyatlarının emzirmeye neden olmadığını ifade eden Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, "Emzirme döneminde alınan kilo nedeniyle yeterli yağ dokusu ve rezervi olan annelere uygulanacak operasyonda açılacak küçük bir delik ile fazla olan yağ dokusu alınır. Daha sonra 'kanül' denilen ince çubuklar yardımıyla kadının kendi yağ dokusu (yağ grefti) kullanılan meme dokusu uygun oranda büyütülür. Bu tür operasyonlarda silikon protez kullanılsa bile, emzirmeye engel bir durum ortaya çıkmaz." diye konuştu.



Operasyon sonrasında masaj yapmak önemli



Meme büyütme operasyonlarının yaklaşık 1-1,5 saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, "Ameliyattan sonra meme başında his azalması, hafif morarma ve şişlik olabilmektedir. Bu dönemde bandaj ve destekleyici sütyen kullanmak ödem oluşumunu azaltmaktadır. Aynı zamanda masaj yaparak silikon ile meme ilişkisinin doğallaşması ve o bölgenin toparlanması sağlanmaktadır. Operasyondan sonra 2 hafta boyunca sert darbelerden göğüs bölgesinin korunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

