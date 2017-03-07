Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Memduh Boydak rektörlük teklif etti, kabul ettim'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Memduh Boydak rektörlük teklif etti, kabul ettim'

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi rektörü, '2013'te Memduh Boydak rektörlük teklif etti. Melikşah'a rektör oldum' dedi.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi rektörü, "2013'te Memduh Boydak rektörlük teklif etti. Melikşah'a rektör oldum" dedi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar eski rektör M.M., E.E., D.B., V.D., U.H., H.G. ile tutuksuz sanıklar A.Y., H.E., M.Y., B.V., A.U., M.M.Ö., H.K., M.Y., N.V., S.B., Y.C., ve N.O. ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu O.G. Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Antalya'da ikamet eden N.K. de Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Tutuksuz sanık M.E.S. ise duruşmaya katılmadı.

"MEMDUH BOYDAK REKTÖRLÜK TEKLİF ETTİ, KABUL ETTİM"
7 Ağustos 2016'da gözaltına alınan ve 15 Ağustos 2016'da tutuklanan Melikşah Üniversitesi rektörü M.M., "Hakkımda atılan iddialar, asılsız ve iftiradır. ABD'de doktoramı bitirdim. Niğde Üniversitesi'nde 15 yıl görev yaptım. Başarılı bir akademisyendim, ilkleri başardım. E.K.'nin iddialarını şiddetle reddediyorum. Kendilerini kurtarmak için çok rahat iddialar ve çamur atabiliyorlar. Sıtkı Baş tarafından rektör atandığım söyleniyor. Ben 2013'te Memduh Boydak rektörlük teklif etti. Melikşah'a rektör oldum, E.K. ise 2014'te mütevelli heyetine girdi. Rektör olmamın sebebi ise Niğde Üniversitesi'nde aldığım maaşın 3 katı teklif verildi. YÖK'ün onayı ile de atandım. E.K. finans işlerinden sorumlu mütevelli heyetiydi. Bank Asya'da maaş hesabım dışında hiç hesabım olmadı. 'Bylock' programını kesinlikle kullanmadım. 'Bylock' listesinin şaibeli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Üniversitede İngiliz Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı olan D.B. ise, "Maddi imkanı fazla olduğu için Melikşah Üniversitesi'ne geçtim. Kazandığım maaşın 2.5 katını teklif ettiler. Ben sadece işimi yaptım, maddi karşılığını aldım. Ayrılmak istedim ama olmadı. Sadece çalıştım, terörist değilim" dedi.

"BAZI MESLEKTAŞLARIMIN CV'SİNDEN EVLENDİĞİ KONUŞULUYORDU"
Okutman olduğunu söyleyen U.H. de, "17-25 Aralık'tan sonra içimde şüpheler oluştu. Yüksek lisans ve doktora yapıyor, aileme bakıyordum. O yüzden işi bırakamıyordum. Diğer üniversitelere başvurdum ama almadılar. Kesinlikle 'Bylock' kullanmadım. Meslektaşlarım A.K. ve C.P. hakkında sürekli konuşuluyor, bunların FETÖ'cü olduğu söyleniyordu. Hatta ikisinden birisi CV'sinde Afganistan yazıyordu, hatta CV'sinden evlendiği konuşuluyordu. Bana katalog göstermediler ama hep anlatılıyordu. Ben de o insanlardan uzaklaştım" ifadelerini kullandı.

"2010'DA KIRMIZI PLAKALI ARAÇLAR GİRİP, ÇIKIYORDU"
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölüm Başkanı sanık A.H. ise, "FETÖ ile hiçbir bağım olmamıştır. Ben darbeyi öğrenir öğrenmez bu darbeyi ve FETÖ'yü 15 Temmuz'da lanetledim. FETÖ'cüler ise 16 Temmuz'da 'darbe başarısız olacak, kınama ve lanetleme mesajları yayınlayın' diye talep gelene kadar sessiz kaldılar. 2010 yılında cemaat deniliyordu, kırmızı plakalı araçlar girip çıkıyordu. Elimde olsa çalışmazdım, orada geçirdiğim her ana lanet ediyorum. Kaçma şüphem yoktur, burada asgari ücretli iş bile bulamıyorum, yurt dışı yasağım kaldırılsın" şeklinde konuştu.
Diğer sanıkların da savunmalarının ardından 3 tanık dinlendi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, tutuklu sanıklar H.G. ve D.B.'nin tahliyesine karar verildi.
(Şeref Kahraman / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tutuksuz yargılanan erler o anları anlattı
BBP referandum kararını açıkladı
Hazine nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı
Çalışanlar mahsur kaldı: Vatandaşlar müdahale etti
17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
Antalyaspor Galatasaray maçı sonucu ve özeti
Antalyaspor Galatasaray maçı sonucu ve özeti
Fitch'den Türkiye için yeni rapor!
Fitch'den Türkiye için yeni rapor!
Muharrem İnce'den skandal Almanya savunması
Muharrem İnce'den skandal Almanya savunması
CHP'den Çavuşoğlu'na sert tepki: Adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı'nı yap
CHP'den Çavuşoğlu'na sert tepki: Adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı'nı yap
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tutuksuz yargılanan erler o anları anlattı
Tutuksuz yargılanan erler o anları anlattı
BBP referandum kararını açıkladı
BBP referandum kararını açıkladı
Hazine nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı
Hazine nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı
Çalışanlar mahsur kaldı: Vatandaşlar müdahale etti
Çalışanlar mahsur kaldı: Vatandaşlar müdahale etti
17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bursaspor'da neşeli antrenman
Bursaspor'da neşeli antrenman
İzmir'de hareketli dakikalar
İzmir'de hareketli dakikalar
OMÜ yapılanmasına yönelik 42 akademisyenin yargılanmasına başlandı
OMÜ yapılanmasına yönelik 42 akademisyenin yargılanmasına başlandı
'Memduh Boydak rektörlük teklif etti, kabul ettim'
'Memduh Boydak rektörlük teklif etti, kabul ettim'
Günün özeti
Günün özeti
Denizlispor'dan Ali Tandoğan kararı
Denizlispor'dan Ali Tandoğan kararı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English