Meltem Cumbul'un acı günü

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul'un 90 yasında vefat eden babası Sedat Cumbul son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul'un 90 yasında vefat eden babası Sedat Cumbul son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul'un dün hayata kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar Şakirin Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze töreninde dostları ünlü oyuncu Cumbul'u yalnız bırakmadı. Cenaze törenine sinema oyuncusu Süleyman Turan ve oyuncu Olgun Şimşekin yanı sıra Meltem Cumbul'un arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende taziyeleri kabul eden Meltem Cumbul'un üzgün olduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Sedat Cumbul için helallik alındı ve dua edildi. Kılınan cenaze namazının ardından Sedat Cumbul'un tabutu omuzlarda taşınarak Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

(Metin Başar / İHA)