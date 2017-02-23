Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun kaşı açıldı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun kaşı açıldı. Bir dönem Galatasaray forması giyen şimdi kariyerini ülkesinin Palmeiras takımında sürdüren Melo, Corinthians'la oynanan derbide takım arkadaşıyla çarpıştı. 28. dakikada takım arkadaşı Yerry Mina ile çarpışan Melo, bir süre yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 33 yaşındaki futbolcu, kaşına atılan dikişle maça devam etti. Brezilyalı orta saha 58. dakikada ise yerini Thiago Santos'a bıraktı. Derbiyi Colin Kazım'ın da formasını giydiği ev sahibi Corinthians 1-0 kazanırken, Melo son durumuna ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
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