Melo'dan derbi mesajı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi eski takımına destek mesajı gönderdi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi eski takımına destek mesajı gönderdi.

Futbol yaşantısını ülkesinin Palmeiras ekibinde sürdüren Melo, bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi eski takım arkadaşlarına destek verdi. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a attığı 4 golün ve dakikaların yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Haydi çocuklar, kalbim sizinle... Yeni bir tarih yazalım" ifadelerini yazdı. Melo'nun attığı gollerin Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılması ise dikkat çekti.

Melo'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

