02.01.2017 17:27 Melikgazi iletişim merkezi ile yeni bir dönem başlıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşın sorunlarının kısa sürede çözülmesi amacıyla İletişim Merkezi açıldı. Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşın sorunlarının kısa sürede çözülmesi amacıyla İletişim Merkezi açıldı.



Belediye Meclis Üyelerin de hazır bulunduğu MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ'nin tanım törenin de açıklamalarda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesinin zaman içinde çok geliştiğini, büyüdüğünü ve değiştiğini ancak değişmeyen tek şeyin hizmette kalite ve etkinlik olduğunu söyledi.



Melikgazililerin ihtiyaçları ve talepleri en doğru şekilde tespit edilerek seri olarak Melikgazi İletişim Merkezi'nde sonuçlandırılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi İletişim Merkezi'nin ilkesi öncelikle vatandaşlarımızın memnuniyetidir. İşin en kısa sürede en hızlı şekilde sonuçlandırılarak karşı tarafa bilgi verilmesidir. Melikgazi'de yaşayan vatandaşlarımız artık pek çok işlemini Melikgazi İletişim Merkezi'nden ve 252 13 33 NOLU ALO MELİKGAZİ hattını arayarak kısa sürede çözüme kavuşturacaklardır" dedi.



Melikgazi İletişim Merkezi'nin aynı zamanda web üzerinden gelen istek ve şikayetleri de profesyonel sürece tabii tutarak sonuçlandıracağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Melikgazi İletişim merkezinde eğitimli ve konusunda profesyonel ekip tarafından yerine getirildiğini kaydetti.



Başkan Memduh Büyükkılıç, tanıtım toplantısında şu açıklamalarda bulundu:



"Devlet hizmetinde hizmetin kısa sürede olması ve süreklilik arz etmesi esastır. Hizmetin zamanında yapılması önemlidir. Aksi halde hizmet değil eziyet olur. Melikgazi İletişim Merkezi yenilenen hizmet binamızda yeni bir vizyon ve misyon üstlenerek, Referans Hizmet standardında ve kalitesinde vatandaşlara en kısa sürede çözüm üreterek işlemlerini tamamlayacaktır. Vatandaşlarımız çaylarını yudumlarken, talepleri eğitimli personellerimizce yerine getirilecektir. İletişim Merkezi ile vatandaşın belediyeye hem çok daha kolay ulaşması, hem de hızlı ve profesyonel hizmet alması hedeflenmiştir."

