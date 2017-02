10.02.2017 17:27 Melike 3 gündür kayıp

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz salı günü evden markete gittiğini söyleyerek çıkan ve bir daha geri gelmeyen 13 yaşındaki Melike Karabulut'un ailesi her yerde kızlarını arıyor. Acılı baba, küçük Melike'nin kaybolmadan önce ölümle ilgili sorular sorduğunu söyledi. İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz salı günü evden markete gittiğini söyleyerek çıkan ve bir daha geri gelmeyen 13 yaşındaki Melike Karabulut'un ailesi her yerde kızlarını arıyor. Acılı baba, küçük Melike'nin kaybolmadan önce ölümle ilgili sorular sorduğunu söyledi.

Ümraniye'de meydana gelen olayda ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Melike Karabulut geçtiğimiz salı günü markete gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam üzeri saat 17.30 sıralarında ailesine bir mektup bırakan ve evden çıkan küçük Melike'den bir daha haber alınamadı. İddiaya göre küçük kızlarının bıraktığı notu okuyan ailesi "ben ölmek istiyorum" yazısını görünce şoke oldu. Durumu hemen polis ekiplerine anlatan gözü yaşlı aile bir taraftan da kızlarını kendi çabalarıyla her yerde aramaya koyuldu. Sırt çantasına koyduğu eşyalarıyla birlikte kaybolan küçük Melike'den 3 gündür haber alamayan gözü yaşlı aile kızlarının bir an önce bulunmasını bekliyor.

Kızının kaybolduğu günü anlatan acılı baba Zühtü Karabulut, "Salı günü saat 17.30 gibi kardeşini almak için evden çıkıyor. Kardeşini okuldan alıyor eve geliyor. Kardeşini bırakıyor, sonra abisi aşağıda görüyor ama sırtında çantasıyla markete gittiğini söylüyor. Ağabey sırtında çantayla niye gidiyorsun dediğinde 'ben böyle iyi hissediyorum' diyor. Sonrasında aşağıya doğru iniyor evimizin olduğu kısımdan aşağıya doğru. Aradan 15 - 20 dakika geçiyor, kızımız gelmiyor. Ağabeyi bu sefer annesine 'anne kardeşime bakayım mı?' diyor. Annesi de 'Gelir oğlum nereye gidecek aşağıya markete indi' diyor. Ağabeyi duramıyor peşinden aşağıya iniyor. Markete doğru gidiyor bakıyor yok. Oradan telefon ediyor 'anne kardeşimi göremiyorum' diyor. Annesi, 'Oğlum arka tarafa bak belki araka tarafa gitmiştir arkadaşını görmüştür' diyor. Arka tarafa doğru gidiyor mahallenin arkasına oraya varıyor orada da yok. Hava kararıyor kızımız yok ortada. Sonra beni arayıp 'markete gidiyorum diye çıktı evden gelmedi' dediler. Yanına sırt çantası almış. Leptopunu almış çantasının içine koymuş herhalde bir kaç eşya alarak evden ayrılmış. Sonra içeride bir şeyler var mı? diye baktığımızda bir not gördük. Bize bir mesaj bırakmış, mesajı bırakıp ayrılmış. O günden bu güne bir şey çıkmadı" şeklinde konuştu.



SOKAK SOKAK KAYIP KIZLARINI ARADILAR

Sokak sokak küçük Melike'yi aradıklarını söyleyen acılı baba, "İş yerinden hemen ayrıldım. İlk önce sahile gittim kendisini dinlemek için icabında sahile mi gider Üsküdar sahilinden Kadıköy , Kadıköy'den Bostancı sahiline kadar her tarafı gezdik yok. Birkaç gün önce annesine demiş ki 'Şile neresi araba var mı?' buradan diye evimize yakın bir yerden de şile otobüslerinin kalktığı yer var. Hemen oraya gittik baktık orada da bir şey yok.Ssonra yönümüzü Şile'ye çevirdik gittik baktık arkadaşımla birlikte karakol, jandarma oraları gezdik. Orada da herhangi bir bulgu yok. Bekliyoruz her hangi bir bulgu yok" diye konuştu.



"BEN ÖLMEK İSTİYORUM", "YAŞAMAK İSTEMİYORUM" GİBİ CÜMLELER KULLANMIŞ

Kızının ölüm cümleleri kurduğunu söyleyen Baba Karabulut, "Birkaç gün önce annesine ben ölmek istiyorum yaşamak istemiyorum gibi cümleler kullanmış. Kızım yaşamak güzeldir niye ölmek istiyorsun öyle şey mi olur annesi hemen biraz çıkış yapmış. O da dinlemiş annesi anlatmış yani hayatı güzel bir şekilde yaşamak gerektiğini, ölmenin çare olmadığını, bir şeye daraldığında sıkıldığından niye ölmeyi tercih ediyorsun gibisin de koşuşmalarda bulunmuş. Abisine bir kaç gün öncesinde hakkını helal et ağabey, seni üzüyorum kusura bakma helallik falan istemiş. Sonra okula gittik bir gün sonrasında arkadaşlarıyla görüştük Öğretmeni sağ olsun yardımcı oldu. Yakın arkadaşlarını çağırdı onlarla görüştük Melikenin durumu hakkında onlarda şaşırdı Melike kesinlikle böyle yapacak kız değil evden gidecek veya ayrılacak diye. Çünkü okuldan eve evde okula giden bir kız. Kendi hallinde ders çalışır kitap okur, film izler, müzik dinler yani evde de bir baskı durumu yok yani engel olacağımız onu kısıtlayacağımız bir şeyde yok bilmiyorum neye girdi nasıl bir bunalıma girdi. Onu çözemedik sadece hanımın bir rahatsızlığı vardı. Onu mu kendisine dert edindi onu mu etkisine girdi. Onu bilmiyoruz baktığın zaman neşeli bir kız fazla sosyal değildi. Çokta içine kapalı değil orta halli yaşantısı olan bir kızdı. Ergenlik şeyi var ergenliğe girdi. Ergenlik psikolojisini yaşıyordu" ifadelerini kullandı.



ACILI BABADAN KIZINA GERİ DÖN ÇAĞRISI

Kızına seslenen acılı baba Zühtü Karabulut, "Kızımı görenlerin duyanların bize sizin vasıtalarınızla ulaşmalarını istiyoruz. Kızım neredeysen çık gel ne olur seni bekliyoruz. Annen çok üzülüyor içeride hasta yatıyor seni bekliyor. Kardeşlerin çok üzülüyor ağlıyor. Her erde seni arıyoruz ne olursun yavrum seni çok seviyoruz sen bizim kuzumuzsun lütfen bizleri acıya boğma bizler çok üzülüyoruz bizleri bırakma kızım. Neredeysen çık gel" dedi.

(Metin Başar/İHA)