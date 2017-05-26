Meliha, Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı VitrA, milli smaçör Meliha İsmailoğlu'nu renklerine bağladı.

Eczacıbaşı VitrA, milli smaçör Meliha İsmailoğlu'nu renklerine bağladı.

1993 doğumlu oyuncu, arka arkaya 2 kez Dünya Şampiyonu olan dünyanın ilk ve tek kulübüne gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada da "Yeni sezon hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir transfer daha gerçekleştirdik. Meliha, yeni planlamamız içinde profilimize uygun, potansiyeli olan bir oyuncu. Takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi.



MELİHA İSMAİLOĞLU KİMDİR?

Voleybola 8 yaşında başlayan Meliha İsmailoğlu, Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcudur.

Smaçör mevkiinde görev alan Meliha sırasıyla, Kula Gradacac (2001-2011), İlbank (2011-2014) ve Fenerbahçe (2014-2017) kulüplerinde forma giydi.

1993 doğumlu oyuncu, Türkiye'nin salon ve plaj voleybolu takımlarında oynadı. 2009 ve 2011'de Bosna Hersek'te "Yılın Voleybolcusu" seçilen Meliha, kulüp takımlarıyla, Türkiye Ligi Şampiyonluğu (2014-2015, 2016-2017), Türkiye Kupası Şampiyonluğu (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) ve Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü (2015-2016) yaşadı. Milli Takımlarla ise 2014 Avrupa Ligi Şampiyonu, 2015 Avrupa Oyunları Şampiyonu, 2015 U23 Dünya İkincisi oldu.

