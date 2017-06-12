Melih Gökçek: Depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum

Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, depremin 'suni bir deprem' olabileceğini öne sürdü.
1️⃣İZMİR AÇIKLARINDA 6.3ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2017
BİLİM ADAMLARI DAHA ŞİDDETLİ OLANLARIN BUNU TAKİP EDEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR...
2️⃣ŞİMDİ BU DEPREMİN SUNÎ BİR DEPREM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2017
BEN MUTLAKA BÖYLEDİR DEMİYORUM...
ANCAK CİDDİ BİR İHTİMALDİR,
3️⃣MUTLAKA ARAŞTIRILMALI DİYORUM..— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2017
DEPREM MERKEZI CİVARINDA SEYREDEN SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ VARMIYDI...
VARSA GEMİ HANGİ ÜLKEYE AİT?
'DEPREM MERKEZİ CİVARINDA SEYREDEN SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ VAR MIYDI?'
Gökçek, paylaşımlarında şunları kaydetti: "İzmir açıklarında 6.3 şiddetinde deprem oldu… Bilim adamları daha şiddetli olanların bunu takip edebileceğini söylüyor… Şimdi bu depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum. Ben mutlaka böyledir demiyorum… Ancak ciddi bir ihtimaldir, mutlaka araştırılmalı diyorum… Deprem merkezi civarında seyreden sismik araştırma gemisi var mıydı… Varsa gemi hangi ülkeye ait?"
9️⃣DİŞ GÜÇLERİN TÜRKİYE'YE ŞU ANA KADAR GÜCÜ YETMEDİ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2017
ANCAK BİZİ EKONOMİK VE SİYASİ OLARAK BİTİRME İÇİN SUNİ DEPREM KOZUNU KULLANABİLİRLER..
'DIŞ GÜÇLER BİZİ SİYASİ VE EKONOMİK OLARAK BİTİRMEK İÇİN SUNİ DEPREM KOZUNU KULLANABİLİR'
Gökçek, 'dış güçlerin' suni depremler oluşturarak Türkiye'ye saldırıda bulunabileceğini de iddia etti.