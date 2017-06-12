Melih Gökçek: Depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum

Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, depremin 'suni bir deprem' olabileceğini öne sürdü.

1️⃣İZMİR AÇIKLARINDA 6.3ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU...

BİLİM ADAMLARI DAHA ŞİDDETLİ OLANLARIN BUNU TAKİP EDEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2017

2️⃣ŞİMDİ BU DEPREMİN SUNÎ BİR DEPREM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.

BEN MUTLAKA BÖYLEDİR DEMİYORUM...

ANCAK CİDDİ BİR İHTİMALDİR, — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2017

3️⃣MUTLAKA ARAŞTIRILMALI DİYORUM..

DEPREM MERKEZI CİVARINDA SEYREDEN SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ VARMIYDI...

VARSA GEMİ HANGİ ÜLKEYE AİT? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2017

'DEPREM MERKEZİ CİVARINDA SEYREDEN SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ VAR MIYDI?'

Gökçek, paylaşımlarında şunları kaydetti: "İzmir açıklarında 6.3 şiddetinde deprem oldu… Bilim adamları daha şiddetli olanların bunu takip edebileceğini söylüyor… Şimdi bu depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum. Ben mutlaka böyledir demiyorum… Ancak ciddi bir ihtimaldir, mutlaka araştırılmalı diyorum… Deprem merkezi civarında seyreden sismik araştırma gemisi var mıydı… Varsa gemi hangi ülkeye ait?"

9️⃣DİŞ GÜÇLERİN TÜRKİYE'YE ŞU ANA KADAR GÜCÜ YETMEDİ.

ANCAK BİZİ EKONOMİK VE SİYASİ OLARAK BİTİRME İÇİN SUNİ DEPREM KOZUNU KULLANABİLİRLER.. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2017

​'DIŞ GÜÇLER BİZİ SİYASİ VE EKONOMİK OLARAK BİTİRMEK İÇİN SUNİ DEPREM KOZUNU KULLANABİLİR'

Gökçek, 'dış güçlerin' suni depremler oluşturarak Türkiye'ye saldırıda bulunabileceğini de iddia etti.