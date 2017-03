Melih Gökçek 'asbest' tartışmalarına son noktayı koydu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki eski havagazı fabrikasının kaldırılması işleminde bazı oda ve grupların asbest iddiasıyla halkı taciz ve tedirgin ettiklerini ifade ederek, 'Bunlar her zaman olduğu gibi ideolojik davranıyorlar. Biz oradaki asbestli bölümün yıkımı için alınacak tüm önlemleri aldık' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki eski havagazı fabrikasının kaldırılması işleminde bazı oda ve grupların asbest iddiasıyla halkı taciz ve tedirgin ettiklerini ifade ederek, "Bunlar her zaman olduğu gibi ideolojik davranıyorlar. Biz oradaki asbestli bölümün yıkımı için alınacak tüm önlemleri aldık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, havagazı fabrikasının yıkımı ve asbest iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökçek yaptığı açıklamada, "Her dönemde yaşanan bazı olayları fırsat bilerek, hiçbir bilgi sahibi olmadan, mesnetsiz ve dayanaksız bir şekilde kaos ortamı oluşturmaya çalışan bildik oda ve gruplar, ideolojik saplantılar içinde bir kez daha sahneye çıktılar. Bu oda ve gruplar bu kez de havagazı fabrikasının sökümünde asbest iddiasıyla halkı endişelendirecek açıklamalar yaparak ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.



"KIZILIRMAK SUYUNDA DA YALAN VE İFTİRA ATMIŞLARDI"

Bazı oda ve grupların yıllar önce kuraklık sıkıntısı nedeniyle Kızılırmak'tan su getirildiğinde de suyun arsenikli olduğu iddiasında bulunduklarını belirten Gökçek, şöyle konuştu:

"O zaman da toplumda bir endişe oluşturmuşlardı. Oysa ki o dönemde bir bölümünü Kızılırmak'tan aldığımız ve şehir şebekesine verdiğimiz sudaki arsenik miktarı litrede 1 mikrogramdı. Dünya Sağlık Örgütünün kabul edilebilirlik miktarı ise litrede 10 mikrogramdır. Bizim şebekeye verdiğimiz suyun içindeki arsenik miktarı, Dünya Sağlık Örgütünün onda biri olmasına rağmen ortalığı birbirine katan odalar ve dernek adı altındaki bazı ideolojik gruplar, İzmir'in şebeke suyunda litrede 60 mikrogram arsenik çıkmasına seslerini çıkarmadılar. Hatta Ankara için söylediklerini unutarak, bunun halk sağlığı için bir tehlike oluşturmadığını söylemeye başladılar. Yine aynı şekilde o dönemde bazı dernekler ve odalar halkı yanıltmak için şebeke suyunu alıp elektroliz yapıp 'Bakın Ankara'nın suyu ne kadar tehlikeli' demişlerdi. Oysa ki bu elektroliz işleminde suyun içindeki yararlı organizmalar ayrışarak suyun rengi kirleniyor. Hatırlanırsa biz aynı deneyi dünyanın en ünlü ve pahalı şişe sularını getirerek yaptık. Elektroliz sonucunda o sular da tıpkı şehir sularında olduğu gibi renk değiştirmişti. İşte halkı kandırmak için ideolojik davranarak bu yöntemi izleyen aynı oda ve dernekler, şimdi de her türlü bilimsel önlemi almamıza karşın ideolojik davranış içinde bulunmaya ve halkı tedirgin etmeye devam ediyorlar."



"ŞİMDİ DE ASBEST İDDİASI"

Gökçek, Çalışma Bakanlığı ile koordineli olarak uzman ekiplere havagazı fabrikasını kaldırttıklarının altını çizerek, "Fabrikanın santral odasında olduğu bildirilen asbestli kısmı söküp, özel bir şekilde paketleyip yine özel araçlar eşliğinde İzmit'teki imha tesislerine götüreceğiz. Odalar kimin yaptığı ve kime yapıldığı bilinmeyen asbest ölçümleriyle Ankaralıları endişelendirmeyi bıraksınlar, kendi görevlerini yapsınlar" ifadelerini kullandı.