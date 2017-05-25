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Mela ilk kez ziyaretçileriyle buluştu
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Mela ilk kez ziyaretçileriyle buluştu

Kocaeli'nin Darıca İlçesinde ki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Türkiye'nin ilk ve tek yavru cüce su aygırı Mela yazlık bahçesine çıkarılarak ziyarete gelenlerle ilk kez bir araya geldi.

Kocaeli'nin Darıca İlçesinde ki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Türkiye'nin ilk ve tek yavru cüce su aygırı Mela yazlık bahçesine çıkarılarak ziyarete gelenlerle ilk kez bir araya geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkındaki Türkiye'nin ilk ve tek cüce su aygırlarının dişi üyesi geçtiğimiz aylarda doğum yaparak Mela isminde bir yavru cüce su aygırı dünyaya getirmişti. 22 Şubat'ta dünyaya gelen minik yavru üç ayda 40 kiloya ulaştı. Minik yavrunun yazlık bahçesinde ki görüntüleri ise görülmeye değer. 3 bin 600'ü aşkın nüfusa sahip 286 tür hayvan ile Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olma özelliğine sahip olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ndeki cüce su aygırı hayvanat bahçesinin yeni maskotu oldu.

"ŞUAN HALA ANNENİN GÖZETİMİ ALTINDA"
Darıca Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Türkiye'nin ilk yavru cüce su aygırı Mela artık ziyaretçi ile buluştu. 22 Şubat 2017 tarihinde doğmuştu. Şuanda üç ayı aştı ve 40 kiloya ulaştı. Günde istediği kadar yiyor onu çok fazla zorlamıyoruz. Ancak anneden emmeye devam ediyor. Şuan hala annenin gözetimi altında. Bahçeye aldık ama diğer aynı ilkimi paylaştığı hayvanlarla bir araya gelmedi henüz. Çok merak edilen bir hayvandı o nedenle ziyaretçi ile buluşturduk. Şuan bu alanda yaşayabilecek kapasiteye ulaştı. Havuzun ve bataklığın derinliğini yavruya göre ayarladık. Şuan yavru havuzu da çamur bataklığını da kullanabiliyor. Yoğun bir ziyaretçi girişimizde var. Su aygırını görmek isteyenlerde var. Hayvanda gerekli gelişimi sağladığını görünce artık ziyaretçi ile buluşturmak istedik" dedi.

"BİZ BİR DİYET PROGRAMI UYGULUYORUZ"
Yavru cüce su aygırının gelişimi hakkında açıklamalar yapan Aydın, "Hızlı bir şekilde kilo almaya devam edecek. Su aygırları doğal yaşamda da izin versek sürekli yiyen hayvanlar. Ne kadar yemek verseniz yiyebilir. Ama biz belirli bir diyet program uyguluyoruz. Hayvanın fiziksel gelişimi bizim için çok önemli. Burası kısıtlı bir alan ama doğal yaşam standartlarına uygun bir alan. Yavaş yavaş kendini toparladıkça anneden de bağı uzaklaştıkça aynı iklimi paylaştığı diğer canlılarla da bir araya gelmeye başlayacak. Diğer iki yetişkinle de yakın zamanda bir araya gelip grup halinde yaşamaya başlayacaklar" şeklinde konuştu.

"ERKEK NÜFUSUNUN ÇOK AZALDIĞI BİR CANLI CÜCE SU AYGIRI"
Cüce su aygırlarının doğada ki nüfusuna yönelik bilgi veren Aydın, "Birçok kaynakta farklı tabirler var ama bu canlılar doğal yaşam alanında korumasız alanda 300'den az kaldığı söyleniyor. Ülkemize bu canlıyı ilk getiren hayvanat bahçemiz. Önce iki tane gelmişti sonra bir tane daha ekledik ve 2017'de de bir yavru elde etmek bize nasip oldu. Mutluyuz çünkü çok önemli bir gelişme. Erkek nüfusunun çok azaldığı bir canlı cüce su aygırları. Biz bir dişi daha elde ettik, inşallah ilerleyen dönemlerde bir erkek yavrusu da elde ederiz" ifadelerini kullandı.
Hayvanat Bahçesinin yeni maskotu Mela, ziyaretçiler tarafından ilgi ile izlendi.
(Kaan Kızıl/İHA)

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