Meksikalı papaz, ayin sırasında bıçaklandı

Meksiko Büyükşehir Katedrali'nde düzenlenen ayin sırasında saldırıya uğrayan papaz boynundan bıçaklandı.

Meksiko Büyükşehir Katedrali'nde düzenlenen ayin sırasında saldırıya uğrayan papaz boynundan bıçaklandı.

Meksikalı papaz, Meksiko Büyükşehir Katedrali'nde düzenlenen ayin sırasında cemaatin gözleri önünde boynundan bıçaklandı. Saldırıda ağır yaralanan papazın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Meksika Başyargıç avukatı Armando Martnez, "Terör saldırısı üzerinde konuşamayız. Çünkü bu konuda yeterli olguya sahip değiliz" dedi. Yetkililer, saldırı sonrası kaçmaya çalışan zanlının Amerikalı bir sanatçı olduğunu bildirdi.

