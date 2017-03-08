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Meksika Rallisi başlıyor
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Meksika Rallisi başlıyor

Dünyanın ve motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonasının bu sezonki üçüncü yarışı Meksika Rallisi, 9-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 370 kilometre yol kat edecek.

Dünyanın ve motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonasının bu sezonki üçüncü yarışı Meksika Rallisi, 9-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 370 kilometre yol kat edecek.
Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2017'deki üçüncü yarışı olan Meksika Rallisi, 9-12 Mart 2017'de gerçekleşecek. 30 dereceyi bulan sıcaklıkta motor çalıştıracak pilotlar, dört günde 19 etap geçip toplam 370 kilometre sürüş yapacak.
Monte Carlo'da koşulan sezonun ilk yarışını, son dört yılın Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier kazanmıştı. Red Bull sporcusu Ogier'in hemen ardından Jari-Matti Latvala ikinciliği elde etmişti. Kürsünün son sırasında ise Ogier'nin takım arkadaşı Ott Tanak yer almıştı. Sezonun ikinci yarışında ise Jari-Matti Latvala zafere ulaşmayı başarmıştı. Latvala'nın ardından Ott Tanak ikinci olurken, son şampiyon Ogier üçüncülükle yarışı tamamlamıştı.
Genel klasmanda ilk sırayı 48 puanla Finlandiyalı Jari-Matti Latvala alırken, onun hemen ardından 44 puanlı Sebastien Ogier geliyor. Tanak ise 33 puanla üçüncülükte bulunurken, onu 25 puanlı Dani Sordo takip ediyor.
Yarışseverler şampiyonayı Red Bull TV'den canlı olarak takip edebilecek.

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