Meksika galibiyetle tanıştı

Konfederasyon Kupası A Grubu ikinci maçında Meksika, Yeni Zelanda'yı 2-1 mağlup etti.

Konfederasyon Kupası A Grubu ikinci maçında Meksika, Yeni Zelanda'yı 2-1 mağlup etti.

Rusya'nın Fisht Olimpik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yeni Zelanda Chris Wood'un 42. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Meksika, 54. dakikada Raul Jimenez eşitliği yakalarken, 72. dakikada Oriba Peralta fileleri havalandırarak, Meksika'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Meksia, ilk galibiyetiyle tanışmış oldu.

A Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda Meksika ve Portekiz'in 4'er, Rusya'nın ise 3 puanı bulunuyor. Yeni Zelanda ise henüz puan alabilmiş değil.

