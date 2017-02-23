Meksika Dışişleri Bakanı sert biçimde eleştirdi

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm belgesiz göçmenlerin Meksika'ya gönderilmesini öngören göç politikasını eleştirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm belgesiz göçmenlerin Meksika'ya gönderilmesini öngören göç politikasını eleştirdi.

Meksika, ABD tarafından yasa dış göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle ilgili yönergesini kınadı. Bakan Videgaray, bir devletin böyle tek taraflı karar alamayacağını söyledi.

ABD'nin Meksika'yı bu göçmenleri kabul etmeye zorlayıp zorlayamayacağı gündem olurken, ülkede 11 milyon kaçak Meksikalı yaşadığı tahmin ediliyor.

