ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, Meksika açıklarında 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

​Depremin merkez üssünün Pijijapan kasabasının 123 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

​USGS verilerine göre, Meksika'nın Chiapas kentinin 97 kilometre güneybatı açıklarında meydana gelen depremin derinliği de 35 kilometre olarak ölçüldü.

TSUNAMİ UYARISI

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Panama'yı kapsayan bölgede tsunami oluşabileceği uyarısı yaptı.