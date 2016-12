31.12.2016 23:47 Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elazığ Şubesi, Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan program, sinevizyon gösterisi ile devam etti.



İslam'ın hayatın her alanını kuşattığını belirten Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, "Kabe yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke'nin Fethini , özellikle genç nesillere her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombalara, çatışmalara, savaşlara dayalı haberler duymak canımızı yakıyor. Bütün bu olan bitenler karşısında üzerimizdeki sorumluluk daha da artıyor" dedi.



Genç nesillerin fetih kavramını anlamaları gerektiğini aktaran Koca, "Genç nesiller fetihle işgal arasındaki farkı bilmelidir. Malazgirt Meydan Muharebesi ile İslam yurdu olan bu coğrafyada yılbaşı gecesi adı altında her türlü ifsadın ve tahribatın yapılmasına da emperyalistlerin bir projesi olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmasının ardından ilahi ve ezgilerle devam eden program, Hatip Harun Maçı'nın Mekke'nin Fethi konusunda konferans vermesiyle sona erdi.