02.01.2017 14:11 Mekke'nin fethine özel gazete çıkarıldı

Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Mekke'nin fethine özel Hadimül Haremeyn Gazetesi çıkardı. Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Mekke'nin fethine özel Hadimül Haremeyn Gazetesi çıkardı.



Osmanlı Ocakları Eskişehir Gençlik Kolları Başkanlığı, İsmet İnönü caddesi üzerineki İslamda Zaferler Sergisi'nde gazetelerini Eskişehir halkı ile buluşturdu. Standın açılışında konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Kabal, "Mekke'nin fethinin kansız ve savaşsız gerçekleşmesi, bizlere efendimizin fetih usullerinden bir mirastır. Önce gönülleri fetih edeceğiz, önce gönüllere girmek için çaba sarf edeceğiz. Zaten bunları başarırsak Allah'ın Zaferi mutlaka bizi bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimize yönelik hain ve kirli planlarını devreye sokmak için can atanların ve bizi birbirimize düşürmek isteyenlere en büyük ve en etkili silahımız yine bir olmak, beraber olmak, kardeşliğimizi her alanda vurgulamak olacaktır. Gönül yapmak, gönüllerde yaşamak bize; hainlik ve kirli tuzaklar düşmanlara kalsın. Biz inanıyoruz ki zafer bizimdir" dedi.

