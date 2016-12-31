31.12.2016 22:50 'Mekke'nin fethi yılbaşından daha mı az önemli'

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 'Trilyonlarca para ödeyerek eğlence için birilerini çağıracaklarına Mekke'nin fethini bütün televizyonların anlatması lazım. Mekke'nin fethi yılbaşından daha mı az önemli' dedi. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Trilyonlarca para ödeyerek eğlence için birilerini çağıracaklarına Mekke'nin fethini bütün televizyonların anlatması lazım. Mekke'nin fethi yılbaşından daha mı az önemli" dedi.

Ümraniye Belediyesi, Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümü hasebiyle Ümraniyeli vatandaşları düzenlediği bir programda bir araya getirdi. Hafız Ali Tel Hoca'nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşların salonu tıklım tıklım doldurduğu programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuşmacı olarak katıldı. Herkesin dikkatle dinlediği Hatipoğlu Mekke'de yaşananları ve yeni yıl kutlamaları hakkında sohbet etti. Öte yandan programa ses sanatçısı Ömer Karaoğlu sevilen parçalarla eşlik etti.



"NASIL İMAN EDİLMESİ GEREKİYORSA ÖYLE İMAN EDİYORUZ"

1 Ocak'ın yılın ilk günü olmasından başka hiçbir anlamı olmadığına dikkat çeken Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Doğrusu hepimiz rabbimize nasıl iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde iman ediyoruz. Bugün 31 Aralık, yarın 1 Ocak 2017 olacak. İslam dünyası ve Müslümanlar için miladi takvimin sene sonu ve yarın da ilk günü olmasından başka hiçbir anlamı yok bizim için. Ama miladi takvimde Mekke'nin fethine isabet eden bugünü biz Müslümanlar böyle bir gecede Hıristiyan gelenekleri ve görenekleri ile kutlama yapmasınlar diye uzunca bir zamandan beri bu güzel sohbet atmosferini kardeşlerimiz yaşamaya çalışıyor. Allah niyetini makbul eylesin" şeklinde konuştu.



NİHAT HATİPOĞLU, ÜMRANİYELİLERLE BULUŞTU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mekke'nin Fethi'nin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Trilyonlarca para ödeyerek eğlence için birilerini çağıracaklarına Mekke'nin fethini bütün televizyonların anlatması lazım. İnsanlığı, merhameti, hidayeti anlasak keşke. Ne zararı vardı bunun. Mekke'nin fethi yılbaşından daha mı az önemli. Takvim yılı, Allah hayırlı etsin diye birbirimize mesajlar gönderiyoruz, sorun yok bu konuda. Ama Müslümanların yılbaşı Hicret'tir. Biz bunu bilmiyoruz maalesef, yeni yeni farkına varıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ömer Karaoğlu sevilen parçalarıyla eşlik etti.

(Harun Basat - Mustafa Biçer / İHA)

