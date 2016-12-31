31.12.2016 23:41 Mekke'nin fethi Konya'da coşkuyla kutlandı

Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi Gecesi' programı düzenlendi. Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi Gecesi" programı düzenlendi.



Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fetih programı, mehter takımının konseriyle başladı. Daha sonra program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda konuşan AGD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz, dünyanın birçok yerinde eş zamanlı olarak etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Ülkesine sevdalı olmak böyle bir şey şu saatlerde kar ve soğukta Konya'nın en büyük salonunu dolduran, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Geceniz hayırlı ve mübarek olsun" dedi. Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak ise, "Mekke'nin Fethinin 1386. yıl dönümünde böyle bir programda emeği geçenlere teşekkür ederim. İslam hayatın her alanını kuşatmıştır. Biz de böyle bir inancın mensupları olarak bu gece hep birlikte buradayız. Kabe, beytullah yeryüzündeki Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Mekke'nin fethini özellikle genç nesillere her yıl tekrar tekrar hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.



AGD Bölge Başkanı Rauf Büyüktermiyeci de, bu gece Mekke'nin Fethi'ni kutlamak için bir araya geldiklerini kaydederek, "İslam tarihinde gönül noktaları olan fetihlerimiz var. Biz fetihlerle yoğrulmuş tarihin çocuklarıyız. Allah'a bunun için hamdediyoruz, şükrediyoruz. Fetih kavramı bizim için vazgeçilmez. Gençler unutmayın Allah bizim hücrelerimize fetih sevdasını yerleştirdi" ifadelerini kullandı.



Program çeşitli etkinliklerle son buldu.

