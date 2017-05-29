Mekke'de hacıların kullanımı için 18 bin araç tahsis edildi

Ramazan ayının başlamasıyla, hacılara, yaşlılara, engellilere, kadınlara ve ihtiyacı olan herkese hizmet etmek üzere 18 bin araç tahsis edildi. Bu araçlar hacıların seyahat etmeleri için kolay temin edilebilecek yerlere konuldu.

Ramazan ayının başlamasıyla, hacılara, yaşlılara, engellilere, kadınlara ve ihtiyacı olan herkese hizmet etmek üzere 18 bin araç tahsis edildi. Bu araçlar hacıların seyahat etmeleri için kolay temin edilebilecek yerlere konuldu.

Haremi Şerif'te bulunan araçlar iki gruba ayrılıyor. Birinci grupta olanlar elle sürülen arabalar olup üç kategoriye ayrılıyor.

Birinci grup araçlar Umre ziyaretinde bulunan misafirlere kimlik kartlarının gösterilmesiyle ücretsiz olarak veriliyor. Ancak daha sonra araçların alındığı yere geri bırakılması gerekiyor.

İkinci grup araçları Mekkeli gönüllü gençler umre ziyaretçilerini ücretsiz olarak taşımak için kullanıyor.

Üçüncü tip araçlar elektrikli olup 20 dolar karşılığında umre ziyaretçilerine kiralanıyor. Birinci katta bulunuyor. Diğer elektrikli araçlar scooter tipi araçlar olup üçüncü katta bulunuyor. Onlar da 30 dolara kiralanıyor. Bu araçlar bir koltuklu ve iki koltuklu olup bir kişi tarafından kullanılıyor.

Safa ve Merve arası 2 kilometre 8 yüz metre olup 7 tur yapılması gerekiyor. Bu ise bazı yaşlılar ve kadınlar ve engelliler için zor olabiliyor. Bu yüzden Kabe-i Şerif idaresi bu araçları hizmete aldı ve onlar için özel yollar tahsis etti.

