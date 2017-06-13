Mehmetçikten Kato Dağı'nda akşam ezanı

Bölücü terör örgütüyle mücadeleye devam eden Mehmetçik, Kato Dağı'nda bir askerin okuduğu akşam ezanıyla birlikte iftar yaptı.

Bölücü terör örgütüyle mücadeleye devam eden Mehmetçik, Kato Dağı'nda bir askerin okuduğu akşam ezanıyla birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayında da bölücü terör örgütüyle mücadele operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Kato Dağı'nın zirvesinden bir askerin okuduğu akşam ezanıyla iftar yaptı. Başka bir asker tarafından kaydedilen görüntülere, iftar vaktinin gelmesiyle birlikte yüksek bir kayanın üzerine çıkarak, gür bir sesle akşam ezanını okuyan asker yansıdı. Askerin açık arazide yankılanan ezan sesiyle birlikte görev başındaki Mehmetçik oruç açtı.

(Musa Erdoğan - Caner Ünver / İHA)