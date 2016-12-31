Mehmetçikler için yemek yaptılar

Gaziantepli kadınlar, Şahinbey Belediyesi organizesinde hazırladıkları yemekleri Kilis'in Elbeyli ilçesindeki askerlere götürdü.
Gaziantepli kadınlar, Şahinbey Belediyesi organizesinde hazırladıkları yemekleri Kilis'in Elbeyli ilçesindeki askerlere götürdü.
Gaziantepli kadınlar, Şahinbey Belediyesine ait otobüslerle Elbeyli ilçesi Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde görevli askerlere evlerinde hazırladıkları yemekleri götürdü. Kadınlar, Mehmetçiliğe moral desteği vermek istediklerini söyleyerek Fırat Kalkanı Harekatına katılan askeri birliklere yaptıkları ev yemeklerini teslim etti.