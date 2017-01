06.01.2017 14:12 Mehmetçik ve Şehitler için fetih suresi okutuldu

Kilis Belediyesi Mehmetçik ve şehitler için fetih suresi okuttu. Kilis Belediyesi Mehmetçik ve şehitler için fetih suresi okuttu.



Umudun ve Barışın Ana şehri Kilis, Fırat Kalkanı Harekatında mücadele eden ordunun selameti ve şehitler için Yasin ve Fetih sureleri okuttu.



Kilis Belediyesi Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen Kur'an okumalarında milletin her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden korunması için dua edildi.



Her Cuma günü tekrarlanacak olan dua ve hatimlerle milletin ve devletin bekası için mücadele eden ve bu yolda canını veren şehitlere olan borçlar eda edilmeye çalışılacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 'Ülkemizin ve milletimizin birliği ve dirliği için El-Bab'da devam eden Fırat Kalkanı Harekatında şahadet mertebesine ulaşan yiğit Türk askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun' dedi.



Kara konuşmasının devamında, 'Bütün dualarımız, temennimiz bir an önce harekatın zaferle sonuçlanması, bir daha şehit haberleri almamız. Mazlumların son umudu, Müslüman aleminin kalesi olan ülkemizin, bu zorlu süreçte Allah yardımcısı olsun. Bizlerde bu süreçte gerek şehitlerimiz, gerek operasyonda görev alan tüm Türk Silahlı Kuvvetler personeline destek olmak adına 'Yer Gök Dua' diyerek yeni bir gönül projesi başlattık. Her Cuma Fetih ve Yasin Surelerini okuyarak dualarımızla askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. İnanıyorum ki hem Kilis halkı hem de tüm Türkiye dualarıyla bizlere katılacaktır' diye konuştu.