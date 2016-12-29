29.12.2016 13:29 Mehmetçik Vakfı yardım miktarlarını arttırdı

TSK Mehmetçik Vakfı, 2017 yılından itibaren geçerli olmak üzere yardım planı kapsamındaki Mehmetçiklere ve ailelerine yaptığı yardım miktarlarını arttırdı. TSK Mehmetçik Vakfı, 2017 yılından itibaren geçerli olmak üzere yardım planı kapsamındaki Mehmetçiklere ve ailelerine yaptığı yardım miktarlarını arttırdı.



Yeni yardım planı hakkında bilgiler veren TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Dr. Emekli Kur.Alb. İbrahim Yıldırım, "Askerlik görevini yaparken şehit olan ya da herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin ailelerine yapılan ölüm yardımının 48 bin TL'den 50 bin TL'ye yükselttik. Bununla birlikte vakıftan birinci dereceden bakım yardımı almakta olan gazi ve engelli Mehmetçiklere yapılan aylık bakım yardımı tutarının bin 160 TL'den bin 200 TL'ye, üniversite eğitimini devam ettiren şehit ve gazi çocuklarına yapılan aylık öğrenim yardımı miktarının 760 TL'den 780 TL'ye yükseltildi" dedi.



2017 yılından itibaren ilk kez yürürlüğe girecek yeni uygulamaları hakkında da bilgiler veren Yıldırım, "Mehmetçik Vakfı tarafından, şehit olan erbaş ve erlerin eş, anne ve babalarına anneler ve babalar gününde olmak üzere 500 TL nakdi yardım yapılacaktır. Mehmetçik Vakfının gelir kaynakları sadece vatandaşlarımızın yaptığı menkul, gayrimenkul ve vekaleten kurban bağışlarından oluşmaktadır. 1982 yılından günümüze kadar geçen sürede 44 bin 450 kişiye yaklaşık 600 milyon TL tutarında yardım yapıldı ve halen 8 bin 937 kişiye de aylık yaklaşık 6 milyon 400 bin TL tutarında yardım yapılmaktadır. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz, gazilerimiz ve bağışçılarımızı rahmetle anıyor, geride kalan şehit aileleri, gazilerimiz ve bağışçılarımızın yeni yıllarını kutluyoruz" diye konuştu.

