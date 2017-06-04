Mehmetçik'ten teröre darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik yurt içinde icra edilen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik yurt içinde icra edilen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Erzincan Kemah'ta icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile çıkan çatışma sonucu bir teröristin Kalaşnikof piyade tüfeği, el telsizi, el dürbünü ve el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Kars Kağızman'da icra edilen hava destekli operasyonda, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist, icra edilen silahlı İHA atışı sonucu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Şemdinli'de ise 25 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen temas aramasında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Şırnak Silopi'de, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

(İlker Turak / İHA)