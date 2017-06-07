Mehmetçik temizliğe devam ediyor

TSK, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 mağara ve arazide yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, Şırnak Silopi'de 4 teröristin teslim olduğu, Diyarbakır Hani'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 mağara ve arazide yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, Şırnak Silopi'de 4 teröristin teslim olduğu, Diyarbakır Hani'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK, 6 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Şırnak/Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda yol üzerinde bir RPG-7 roketatar mühimmatı ve RPG-7 roketatar sevk fişeği ele geçirilmiştir. Şırnak/Merkez'de icra edilen temas aramasında, 18 litrelik teneke ve beş litrelik şişe içinde amonyum nitrat ile hazırlanmış, telsiz komutalı bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Şırnak/Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Diyarbakır/Hani'de, icra edilen hava destekli operasyonda, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist, silahlı insansız hava aracı atışı ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TSK açıklamasında, Diyarbakır/Lice'de devam eden operasyonda, tespit edilen 5 mağara ve arazide yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 650 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, 4 el bombası, 13 piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 1 el telsizi, 1 jeneratör, 1 akü, 50 litre benzin, 19 litre motor yağı, çok miktarda gıda maddesi ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 20 tüp, 250 gram C4 patlayıcı madde, beş fünye, 650 el yapımı patlayıcı devresi, 160 metre kablonun ele geçirildiği belirtildi. Yasa dışı olarak ekildiği tespit edilen 12 bin 600 kök kenevir bitkisinin imha ediği kaydedildi. Açıklamada, operasyonlarda ele geçirilen mühimmat söyle sıralandı:

"Ağrı/Eleşkirt'te icra edilen temas aramasında, bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş, iki sığınakta çok miktarda gıda maddesi ve yaşam malzemesi, Tunceli/Nazımiye'de icra edilen temas aramasında, bir sırt çantası içerisinde bir el yapımı patlayıcı düzeneği, bir elektrikli fünye, bir telsiz ve yaşam malzemesi, Hakkari/Şemdinli'de icra edilen temas aramasında, iki el yapımı patlayıcı ile arazide farklı noktalarda patlamamış 4 adet 82 milimetre ve bir adet 120 milimetre havan mühimmatı, Bingöl/Genç'te icra edilen temas aramasında, tespit edilen 5 avcı boy çukuru içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 11 adet tüp ele geçirilmiştir."

(Uğur Kan Yüksek /İHA)