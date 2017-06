Mehmetçik tatbikatlarda dosta güven düşmana korku saldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mehmetçiğin her türlü göreve her an hazır olması için verilen eğitimleri tatbikatlarla güçlendiriyor. Düzenlenen tatbikatlarda Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mehmetçiğin her türlü göreve her an hazır olması için verilen eğitimleri tatbikatlarla güçlendiriyor. Düzenlenen tatbikatlarda Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Müşterek Tatbikatı; 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında Nahçıvan/Azerbaycan'da icra edildi. Tatbikata Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 69 personel katılım sağladı. İcra edilen tatbikatın maksadının; Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak olduğu kaydedildi.

Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı (Isparta), bünyesinde eğitim görmekte olan 22'nci Dönem Sözleşmeli Erbaş/Erlerin 11-14 Haziran 2017 tarihleri arasında dönem sonu tatbikatı icra edildi.

Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da, 14 Haziran 2017 tarihinde 7'nci Dönem Meskûn Mahallerde Terörle Mücadele Kursu Helikopterden Çabuk İniş Tahliye Tatbikatı icra edildi.

Denizaltıdan Personel Kurtarma Tatbikatı 12-15 Haziran 2017 tarihleri arasında Aksaz/Marmaris'te icra edilmiştir. İlk kez bir tatbikatta görev alan TCG ALEMDAR'ın sahip olduğu modern sistemlerin testi başarıyla icra edildi.

Erzincan'da 59'uncu Topçu Tugay Komutanlığında ise , 14 Haziran 2017 tarihinde 2'nci Havan Eğitim Tabur Komutanlığının 81 mm ve 120 mm'lik havan atışları gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve deniz hava vasıtaları tarafından 12-15 Haziran 2017 tarihleri arasında harbe hazırlık seviyesinin yüksek tutulması maksadıyla Kıbrıs Adası batısı ve güneyinde görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edildi. Eğitimler kapsamında; denizaltı savunma harbi, suüstü harbi, hava savunma harbi ile fiili silah atışları yapıldı.

Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı/Isparta'da, 15 Haziran 2017 tarihinde 24'üncü dönem komando ihtisas kursu kursiyerlerinin helikopter ile muharebe arama kurtarma harekâtı eğitimi ve komando ihtisas kursu kursiyerlerinin helikopter ile muharebe arama kurtarma harekâtı eğitimi de gerçekleştirildi.