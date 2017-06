Mehmetçik Suriye sınırında son teknolojiyi kullanıyor

Mehmetçik sınır hattında son teknolojiyi kullanırken, batı illerinden gelen tank ve zırhlı araçlar her an göreve çıkacak gibi hazır bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınırında tedbirlerini her geçen gün attırıyor. Suriye sınır hattında tank, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpi, kobra zırhlı araçlar, çok namlulu roket atarlar, hedef tespit radarları ve yeni nesil teknolojik silahlar sınır hattına konuşlandırıldı. Sınır karakolları batı illerinden gelen takviye askerler ve araç ve gereçleri ile donatılırken, terör örgütü YPG'nın kontrolünde bulunan Halep'in Afrin ilçesine komşu olan Kilis'te, Afrin sınır hattında Suriye'deki gelişmeler, Mehmetçik tarafından yakından takip ediliyor. TSK kritik bölgelere üst bölgesi oluşturarak, alınan tedbirleri her geçen gün attırıyor. Kilis sınırında duvar örme işlemleri son aşamaya geldiği bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ / İHA)