Mehmetçik Kato'da terörün belini kırdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, Mehmetçik dağın zirvesinde Türk bayrağını göndere çekti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, Mehmetçik dağın zirvesinde Türk bayrağını göndere çekti.

Kato Dağı kırsalında 28 gün önce başlatılan operasyonda toplamda 43 mağara tespit edildi. Mağaralara inen güvenlik güçleri çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.



MAĞARALAR İŞ MAKİNELERİ İLE KAPATILIYOR

Bölgede güvenlik kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonlarda tespit edilen mağaralar iş makineleri ile kapatılıyor. Tespit edilen mağaralar temizlenip, mayın ve patlayıcı aramaları yapıldıktan sonra bölgenin güvenliğini alan askerler, Devlet Su İşleri (DSİ) iş makineleriyle mağaraları kapatıyor. Tespit edilen mağaralar bir daha terör örgütü tarafından kullanılmamak üzere kapatılırken, daha önce hiç girilmeyen Kato Dağı kırsalı didik didik aranarak terörden arındırılıyor.



KATO DAĞI ZİRVESİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Türkiye ile Irak sınırında bulunan Kato Dağı'nda başlatılan büyük operasyonda teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak ve mağaralar teker teker imha edilirken, Mehmetçik bölgeyi tamamen kontrolüne geçirdi. Mehmetçiğin başlattığı büyük operasyonda bölge tamamen teröristlerden temizlenirken, Kato Dağı zirvesine Türk bayrağı çekildi. Terörün belini kıran Mehmetçik dağın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdıktan sonra temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Serdar Gükçe / İHA)