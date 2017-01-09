09.01.2017 15:00 Mehmetçik kar kış dinlemiyor

Mehmetçik, ağır kış şartlarına rağmen Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 8 gün boyunca sürdürdüğü operasyonda terör örgütüne ait sığınak ve depoları imha etti. Mehmetçik, ağır kış şartlarına rağmen Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 8 gün boyunca sürdürdüğü operasyonda terör örgütüne ait sığınak ve depoları imha etti.

49. Komando Tugay Komutanlığınca, 31 Aralık 2016 - 07 Ocak 2017 tarihleri arasında Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarında sekiz gün süre ile icra edilen "Şehit Piyade Binbaşı Turgay ÇELİK-5 Operasyonunda" 7 adet sığınak ve bir adet depo tespit edilerek imha edildi.

Tespit edilen depo ve sığınaklarda el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

(Derya Yetim/İHA)

