Mehmetçik AK Parti'li yöneticinin taziyesinde ağlattı

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin taziyesinde Mehmetçik'in Kur'an-ı Kerim okuması damga vurdu.

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin taziyesinde Mehmetçik'in Kur'an-ı Kerim okuması damga vurdu.

Geçtiğimiz günlerde PKK'lı teröristler tarafından evinden alınan AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi şehit edilmişti. Şehit Ahi'nin ailesine taziye ziyaretleri devam ederken, Mehmetçik de aileyi yalnız bırakmadı. Ahi'nin taziyesine katılan onbaşı rütbeli bir askerin Kur'an-ı Kerim okuması, gönülleri fethetti. Sosyal medyada şehit Ahi'nin yeğeni Veysi Gencer tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı. Gençer, yayınladığı görüntüleri şu yorumla paylaştı:

"Şehit dayım Aydın Ahi'nin taziyesinde imanıyla gönlümüzü fetheden mübarek Mehmetçik'imiz, Kur'an-ı Kerim okuyarak bizi mutluluk gözyaşlarına boğdu. Rabbim devletimize, askerimize zeval vermesin. Bu vatan, bu topraklar Peygamber diyarıdır. Şüheda kanıyla süslüdür. Kimse unutmasın ki bizi bölemediler, bölemeyecekler".

