Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Mehmetçiğin 2172 rakımlı tepedeki kahramanlığı anıtlaştı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Mehmetçiğin 2172 rakımlı tepedeki kahramanlığı anıtlaştı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için 2172 rakımlı tepede anıt yaptırıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için 2172 rakımlı tepede anıt yaptırıldı.
30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'yla Irak'ın kuzeyine yaklaşık 5,5 kilometre mesafedeki Dağbaşı Tepe'de Mehmetçik destan yazdı. Terör örgütü için stratejik bir öneme sahip olan ve teröristlerin geçiş güzergahını büyük oranda kontrol altında tutabilen 2172 rakımlı Dağbaşı Tepe'yi kuşatan Mehmetçik, teröristlerle göğüs göğse çarpıştı. Kahramanlık destanının yazıldığı Dağbaşı Tepe kısa sürede bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenirken, 8 Mehmetçik ise şehit oldu.

KAHRAMANLAR İÇİN ANIT YAPILDI
Göğüs göğse çarpışarak vatan için canlarını feda eden kahramanların isminin tek tek yazıldığı bir anıt yaptırıldı. Son Mehmetçik'in şehit düştüğü ve çatışma izlerinin hala ilk günkü gibi tazeliğini koruduğu noktada yaptırılan anıtın başında ise bir asker sürekli nöbet tutuyor. Büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için 2172 rakımlı Irak hududunda yaptırılan anıtla şehitlerin anısına sahip çıkılıyor.

DAĞBAŞI TEPE ŞİMDİYE KADAR 9 ŞEHİT VERDİ
Mehmetçik'in kahramanlığını anlatan Dağbaşı Tepe Üs Bölgesi Komutanı, "Tepenin bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmesi, göğüs göğse çatışmalara sahne olmuştur. 8 kahraman silah arkadaşımız şehit düşmüştür. Şu an bulunduğumuz Bayrak Tepe'de, göğüs göğse yaşanan çatışmanın izleri kayaların üzerinde gözükmektedir. 1 Ekim 2016 tarihinde üs bölgemiz içerisine isabet eden bir havan sonucunda ise bir silah arkadaşımızı şehit verdik. Piyade Er Gökhan Ayder kardeşimizin kanı yerde kalmadı. Bu olaydan sonra başlatılan operasyon neticesinde birçok bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, üs bölgemizi hedef alan bütün havanlar ise imha edildi" diye konuştu.
(Mehmet Salih Akkuş - Nejdet Armağan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Oltalar birinci olmak için denize atıldı
Hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyorlar
İlk yarıda tek gol vardı
'MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım'
Pote'ye 'türkü'lü isyan
Soydaşlara ikamet müjdesi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Hatay'da savaş uçağı düştü
Hatay'da savaş uçağı düştü
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Baykal, Almanya'daki toplantıya katılmayacak
Baykal, Almanya'daki toplantıya katılmayacak
Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Oltalar birinci olmak için denize atıldı
Oltalar birinci olmak için denize atıldı
Hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyorlar
Hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyorlar
İlk yarıda tek gol vardı
İlk yarıda tek gol vardı
'MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım'
'MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım'
Pote'ye 'türkü'lü isyan
Pote'ye 'türkü'lü isyan
Soydaşlara ikamet müjdesi
Soydaşlara ikamet müjdesi
'Kararım Evet Platformu' 8 milyon yeni seçmeni bilgilendirecek
'Kararım Evet Platformu' 8 milyon yeni seçmeni bilgilendirecek
'ABD bir gün Fetullah Gülen'i öldürecek'
'ABD bir gün Fetullah Gülen'i öldürecek'
48 saatte 100 kişi açlıktan öldü
48 saatte 100 kişi açlıktan öldü
Yarışlar nefes kesti
Yarışlar nefes kesti
Mehmetçiğin 2172 rakımlı tepedeki kahramanlığı anıtlaştı
Mehmetçiğin 2172 rakımlı tepedeki kahramanlığı anıtlaştı
Minik öğrenciden örnek 'oyuncak' projesi
Minik öğrenciden örnek 'oyuncak' projesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English