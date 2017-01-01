01.01.2017 10:34 Mehmet Topal o mekanda mıydı ?

Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının gerçekleştiği mekanda olduğu iddiasının doğru olmadığı açıklandı. Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının gerçekleştiği mekanda olduğu iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.



