Mehmet Topal'dan itiraf: Hakem olsam golü vermezdim!

Gol öncesi pozisyonu değerlendiren Mehmet Topal, "Skrtel'in kafa topuna çıktığı pozisyon sonrası top sekti ve elime çarptı. Topu elle kontrol etmedim. Daha sonra top önüme düştü ve vurdum gol oldu. O adrenalinle bunun farkına varamadım. O yüzden hiçbir şey söylemedim" dedi.

"ATINÇ NİYE SÖYLEMEDİ DİYE İSYAN EDEN OLMADI"

"Maçtan sonra izlediğinde golü verir misin?" sorusuna ise Mehmet Topal, "Hayır vermezdim. Top açık olan elime çarptı. Ben olsam vermezdim. Maç içinde bunu hissedebilseydim, ailem üzerine yemin ederim ki; gidip hakeme söylerdim. Aynı pozisyon Beşiktaş maçında sevdiğim kardeşim Atınç'ın başına da geldi. Orada kimse "Atınç niye söylemedi?" diye isyan etmedi. Topu kesinlikle elimle kontrol etmedim. Top elime çarptı, maçın adrenaliyle de bunun bir elle olarak karar verilebileceğine farkına varamadığım için hakeme söylemedim" yanıtını verdi.