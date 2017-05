Mehmet Topal'dan huzurevi sakinlerine iftar

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, 6 yıldır geleneksel olarak düzenledikleri 'Huzurevi Buluşmaları' iftar davetini bu sene Sarıyer Eski Büyükdere İskelesinde gerçekleştirildi.

Semiha Şakir Huzurevi ve Beylikdüzü Huzurevi sakinlerinin katıldığı davette ünlü isimler de huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı. Metin Özülkü Orkestrası ile sahne alan, Metin Özülkü, Hakan Aysev ve Ferda Anıl Yarkın konuklara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı. Fenerbahçeli Futbolcu Robin Van Persie, eşi Bouchra Van Persie, Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner, Gülnur Güneş ve kardeşi Kadir Güneş, Selvi-Bülent Serttaş, Nilay Cafer, Yavuz Seçkin, Aslıhan Güner Kılıç ve eşi Mert Kılıç, Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş'ın yanı sıra; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöneticileri ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de iftara katılan isimler arasındaydı.

İftar öncesi konuklarını kapıda karşılayan Topal çifti, iftara kadar olan zamanı konuklarıyla mekanın terasından güneşin batışını izleyerek geçirdi.

Oruçların açılmasının ardından sahne alan Metin Özülkü, Hakan Aysev ve Ferda Anıl Yarkın'ın sahne performansı sık sık alkışlarla kesildi. Huzurevi sakinleri için özel bir repertuvar hazırlayan Metin Özülkü, Hakan Aysev ve Ferda Anıl Yarkın, konukların büyük beğenisini kazandı.

Metin Özülkü, ilk olarak sahneye Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner'i davet etti. Çift, Bağdat şarkısını huzurevi sakinlerinin vokali eşliğinde seslendirerek büyük alkış aldı. Ardından sahneye çıkan Bülent Serttaş ise, hareketli parçaları ile tüm salonu halaya kaldırdı. Halay ve danslara eşlik etmek için mikrofonu Hakan Aysev'e bırakan Bülent Serttaş, uzun süre pistten inmedi.

Metin Özülkü'nün ısrarı ile sahneye çıkan Bouchra Van Persie ve Selda Topal da My Way şarkısı ile tüm konukları dansa kaldırdı. Sözleri unutan Van Persie ve Topal'ın imdadına ise Ferda Anıl Yarkın ile Hakan Aysev yetişti. İkili, ünlü sanatçıların eşliğinde seslendirdikleri My Way ile büyük alkış aldı.

Gecenin sonunda bir teşekkür konuşması yapan Huzurevi yöneticisi Tuncay Yıldız, "Geçirdiğiniz yaşlardaki insanları yani çocukları ve gençleri anlamak onların gönlünü almak kolaydır. Ancak ulaşmadığınız bir yaştaki insanı anlamak herkesin yapabileceği bir şey değildir. 6 yıldır tüm sakinlerimizi buluşturan, onlara unutulmaz anlar yaşatan Selda-Mehmet Topal çiftine ne kadar teşekkür etsek az kalır. Bizim gençlerimiz, her buluşmanın ardından bir sonraki buluşmanın heyecanını yaşıyorlar. Onlara bu güzel duyguları yaşattıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz" diyerek, gecenin anısına Huzurevi sakinlerinin yaptığı yağlı boya tabloyu hediye etti.