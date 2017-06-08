Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Görmez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Görmez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

