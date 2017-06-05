Mehmet Ekici sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vararak transferini duyurduğu Mehmet Ekici, bugün sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vararak transferini duyurduğu Mehmet Ekici, bugün sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Ekici, bugün sağlık kontrolünden geçti. Ulus'taki Liv Hospital'de gerçekleşen sağlık kontrolünde futbolcuya, kan değerleri, solunum ve efor testi ile göz ve ortopedi muayeneleri yapıldı.

