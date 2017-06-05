Mehmet Ekici sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vararak transferini duyurduğu Mehmet Ekici, bugün sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vararak transferini duyurduğu Mehmet Ekici, bugün sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Ekici, bugün sağlık kontrolünden geçti. Ulus'taki Liv Hospital'de gerçekleşen sağlık kontrolünde futbolcuya, kan değerleri, solunum ve efor testi ile göz ve ortopedi muayeneleri yapıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.