Mehmet Ekici imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, çarşamba günü imza atıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, çarşamba günü imza atıyor.

Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mehmet Ekici'nin imza töreni ve basın toplantısı, 28 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 14:00'te yapılacaktır. İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir" denildi.

