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Mehmet Ekici artık serbest
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Mehmet Ekici artık serbest

Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan, ara transfer döneminin en popüler ismi Mehmet Ekici artık serbest. Yıldız oyuncunun ön protokol imzaladığı Fenerbahçe'ye resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte imza atması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan, ara transfer döneminin en popüler ismi Mehmet Ekici artık serbest. Yıldız oyuncunun ön protokol imzaladığı Fenerbahçe'ye resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte imza atması bekleniyor.
Sezon ortasında transferi yılan hikayesine dönen ve İstanbul'un 3 büyük kulübünün transfer listesinde olan Mehmet Ekici, bugün itibariyle Trabzonspor ile olan bağlarını koparıyor. 31 Mayıs 2017 itibariyle bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu ara transfer döneminin en popüler ismiydi. Trabzonspor yönetiminin Beşiktaş'a verdiği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmek istemesi üzerine Trabzonspor ile Mehmet Ekici arasındaki ipler gerilmiş, bordo-mavili kulüp de yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakmıştı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI
Devre arasında transferin en gözde ismi olan Mehmet Ekici, tavrını Fenerbahçe kulübünden yana koymuş, bordo-mavili kulüp bu transferi onaylamamıştı. Sarı-lacivertli kulübe gitmek için Trabzonspor'da kadro dışı kalmayı göze alan oyuncunun, ön protokol imzaladığı Fenerbahçe ile resmi transfer döneminin başlayacağı 17 Haziran'dan sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

KADİR ÖZCAN TESİSLERİ'NDE ÇALIŞTI
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne girişine izin verilmezken, oyuncu çalışmalarını kendisine tahsis hoca ile birlikte altyapı tesislerinin bulunduğu Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Oyuncunun kadro dışı kaldığı süre boyunca antrenmanlarını aksatmadığı, dün de Kadir Özcan Tesisleri'ne son kez gittiği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA 3 SEZON GEÇİRDİ
2014-2015 sezonunda Almanya'nın Werder Bremen takımından Trabzonspor'a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere toplam 83 maça çıktı. Söz konusu maçların 74'ünde ilk on birde sahaya çıkan Ekici, 18 gol attı. Ekici bu sezon ise 19 maçta forma giydi. 15 Spor Toto Süper Lig maçında forma giyen Mehmet, 3 gol attı.

MEHMET EKİCİ'NİN KAVGALARI
Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin adı birçok kavgaya da karıştı. Mehmet Ekici, bir dönem birlikte forma giydiği Erkan Zengin ile Ankara'da Osmanlıspor ile oynanan maçın ardından soyunma odasında yumruk yumruğa girerken takım arkadaşları iki oyuncuyu ayırmıştı. Sonrasında ise Erkan Zengin, Ekici'den özür dilese de Mehmet Ekici, eski günlerini aratır olmuştu. Oyuncu Cavanda ile de idmanda tartışmıştı.
(Gökmen Şahin /İHA)

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