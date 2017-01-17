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Mehmet Aslan: O tweeti şoförüm atmış
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Mehmet Aslan: O tweeti şoförüm atmış

Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu Mehmet Aslan, soruşturmaya konu tweetlerin, yılbaşı gecesi telefonunu teslim ettiği şoförü tarafından atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu Mehmet Aslan, soruşturmaya konu tweetlerin, yılbaşı gecesi telefonunu teslim ettiği şoförü tarafından atıldığını söyledi.
Reina saldırısının ardından şahsi twitter hesabından attığı tweet nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan oyuncu Mehmet Aslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Avukatı ve polisler eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen Aslan, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Yasemin Baba tarafından sorgulandı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Aslan, basın mensuplarına görüntü vermekten kaçınarak adliyeden ayrıldı.

"TWEETİ ŞOFÖRÜM ATMIŞ"
Mehmet Aslan emniyetteki ifadesinde, soruşturma konusu olan paylaşımın yapıldığı twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti. Aslan, yılbaşı gecesi attığı tweet ile ilgili soruya, "Ben tweetin atıldığı yılbaşı gecesinde eğlenmek amacıyla dışarıdaydım. Eğlence mekanında olduğum anlarda cep telefonum özel şoförüm olan M.A. da bulunuyordu. O gece saat 23.30 sıralarında şoförüm eğlence mekanına cep telefonumu getirdi. Ben telefonu inceledikten sonra şoförüme teslim ettim. Kendisi eğlence mekanından ayrıldı. Gece saat 04.00 sıralarında malum olaylar sonrasında şoförüm tekrardan içeri geldi ve bana meydana gelen terör olayından dolayı infiale kapılarak bana sormuş olduğunuz tweeti ve başka bir tweeti benim telefonumdan attığını ve daha sonrasında bu tweeti sildiğini söyledi" dedi.

"TOPARLAYICI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM PAYLAŞIMLARDA BULUNDUM"
Şoförünün bu tweeti sildikten sonra durumu yatıştırma amaçlı olarak 2 paylaşımda daha bulunduğunu söylediğini belirten Aslan, "Bunun üzerine telefonumu kontrol ettiğimde sayfamda bu twitter paylaşımının bulunmadığını, silinmiş olduğunu gördüm. Ben de saat 05.00 sıralarında toparlayıcı olacağını düşündüğüm, saldırı yapan teröristlerle ilgili twitter paylaşımlarında bulundum. Sabah da sosyal medyada bu paylaşımla ilgili tepkiler oluşunca tekrardan bir paylaşımda bulundum. Bana sormuş olduğunuz bu paylaşım belirttiğim üzere şoförüm tarafından atılmıştır" ifadelerini kullandı.

"O TWEET SİYASİ KİMLİĞİMLE BAĞDAŞMIYOR"
Atılan bu tweetin kendisinin üslubu ve siyasi kimliğiyle bağdaşmadığını kaydeden Aslan, "Bu güne kadar attığım paylaşımlar incelendiğinde devlete ve yönetenlere yönelik hakaret içerikli bir paylaşımım yoktur. Ayrıca hakkımda 2015 yılı seçimleri esnasında bir televizyon programı ile ilgili soruşturma olduğundan normalden daha dikkatli ve duyarlı bir tavır sergiliyorum. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" dedi.
(Başak Akbulut / İHA)
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