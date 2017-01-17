17.01.2017 11:44 Mehmet Aslan gözaltına alındı

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Aslan'ın bugün öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.



