27.12.2016 14:51 Mehmet Akif Ersoy Mısır Apartmanı önünde anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı önünde anıldı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı önünde anıldı.



İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 80'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği Mısır Apartmanı önünde törenle anıldı. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tarihi apartman ziyaretçi akınına uğradı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve beraberinde ellerinde Mehmet Akif'in dizelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıyan çok sayıda kişi buraya gelerek milli şairi andı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



"Milletimizin hissiyatını en iyi o anlattı"



Mehmet Akif'i anan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Tam 80 yıl evvel 63 yaşında Peygamber Efendimiz'in hayatını tamamladığı yaşta 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin. Bu günden dönüp Mehmet Akif'i anlatmak, anlamak gerçekten zor. Ancak ben anladığımda şunu söylemek istiyorum; Mehmet Akif öyle milli bir insan ki vatanını o kadar iyi tanıyor ve seviyor ki ömrünün tamamında yazdığı şiirlerde, yazdığı yazılarda tek konu vatanını ele aldı. Vatanının her saffasını her vilayetini, her tarafını yakından biliyor ve tanıyordu.Hissiyatıyla, kaderiyle, kederiyle umutları ile , geleceği ile vatanını gerçekten çok iyi tanıyordu. Hissiyatı da çok iyi biliyordu ve onun için çok iyi bildiğinden kurtuluş savaşı kazanıldığında milletimizin hissiyatını en iyi o anlattı. İstiklal Marşı ile en iyi o anlattı. En iyi o yazdı çünkü en iyi o hissetmişti, en iyi o anlamıştı" dedi.



Başkan Demircan, 15 Temmuz'a dikkat çekerek, "Bütün evlatlarımız İstiklal Marşı'nı ezbere bilir biz de biliyorduk ama 15 Temmuz olduğunda bunu bütün kalbimle söylüyorum 15 Temmuz olduğunda milletimizin milleti bayrağa, vatanı ve devleti için ortaya koyduğu iradeyi nasıl anlatırız diye düşündüğümüzde bize yol gösteren yine İstiklal Marşı oldu. Çünkü İstiklal Marşı'nın dizeleri bu milleti en iyi İstiklal Marşı anlatıyordu. Bütün kıtalar 'ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşadım hangi çılgın baba zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım' bu dörtlü kıta aslında 15 Temmuzda taksim meydanında bütün Türkiye'deki meydana çıkanların hissiyatını en iyi anlatan dizeler oldu. Demek ki bizim milletimizin mayası, tarihi duyguları değişmedi"dedi.



Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir alim olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, "Biliyorsunuz İstiklal Marşı'nın yazılışında kendisine açılan yarışmada para ödülü konmasına rağmen para ödülü olduğu için bu yarışmaya katılmak istememiştir. Çünkü İstiklal Marşı gibi millet için yazılan asla bir para karşılığı yazılmayacağına inandığına inanmış bir büyük mütefekkirdir aynı zamanda. Sadece dizelerinde değil yazdıklarını kalbinde, ruhunda, hayatında sindire sindire yaşamış bir büyük alimdir" dedi.